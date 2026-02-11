Familie von Crans-Montana-Opfer fährt ohne Billett Zug – und kassiert 351 Franken Strafe

Die SBB sorgen in Frankreich in diesen Tagen für Schlagzeilen. Grund dafür ist eine Geldstrafe – korrekterweise Zuschlag genannt –, welche sie der Familie eines Opfers von Crans-Montana aufgebrummt haben.

Ein SBB-Zuschlag sorgt in Frankreich für Schlagzeilen. Bild: keystone

Wie RTL schreibt, wollten der Vater und die Schwester am 13. Januar nach Deutschland reisen, um dort die schwerverletzte junge Frau auf der Intensivstation im Spital zu besuchen. In der Nähe von Basel soll das Auto aber eine Panne erlitten haben. So wechselte die Familie das Transportmittel und nahm den Zug – allerdings ohne gültiges Billett.

Als ein Kontrolleur kam, erklärte die Familie diesem die Situation. Trotzdem verhängte er den beiden Familienmitgliedern eine Geldstrafe von 351 Franken. Die Angehörigen beschwerten sich im Anschluss bei der Rechtsabteilung der SBB, die den Antrag ablehnte, aber eine Ermässigung von 40 Franken gewährte.

Die fehlende Kulanz sorgt beim Anwalt der Familie für Ärger. Die SBB hätten damit «fehlendes Mitgefühl angesichts der schrecklichen Tragödie, die sie getroffen hat», gezeigt, so Anwalt Christophe de Galembert, gegenüber RTL. Er fordert nun nicht nur eine Aufhebung der Strafe, sondern auch das Ausstellen von Reisegutscheinen für die Familie bis zum Krankenhaus-Austritt der Tochter.

Bei den SBB ist ein gültiges Billett beim Antritt der Reise Pflicht. Wie es auf der Homepage heisst, gibt es zwar Spielraum für eine gewisse Kulanz, allerdings entscheidet das jeweilige Transportunternehmen nachgelagert darüber.

Im Falle der Familie des Crans-Montana-Opfers schrieben die SBB gemäss RTL, man verstehe den Wunsch nach einer Geste der Solidarität und dass die Familie nun enttäuscht sei. Gleichwohl wolle man «trotz der Emotionen, die dieses Ereignis hervorruft» am «Anspruch nach Gleichbehandlung mit anderen Menschen und Familien, die von anderen Tragödien betroffen sind» festhalten. (dab)