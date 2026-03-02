bild: unilever

Chili con Carne im Handumdrehen – mega fein und einfach!

Das perfekte Chili con Carne - ein einfaches und feines Rezept zum Nachkochen: die Chili con Carne ist in nur 15 Minuten zubereitet und mit den richtigen Zutaten garantiert ein geling sicheres Rezept.

Zutaten:

1 Dose (Abtropfgewicht 250 g) Kidneybohnen

1 rote Peperoni

1 EL Pflanzenöl

200 g Hackfleisch vom Rind 1

TL Paprikapulver

1 EL Tomatenpüree

1 TL KNORR 100% natürliche Zutaten Rindsbouillon Granulat

1 Msp. Cayennepfeffe

Zubereitung

Bohnen abtropfen lassen und abspülen. Peperoni waschen, entkernen und in Stücke schneiden. Öl in einer grossen Bratpfanne erhitzen und das Hackfleisch rundherum anbraten. Peperoni zufügen und mitbraten. Paprikapulver und Tomatenpüree zufügen und kurz anrösten. 200 ml Wasser, Knorr Rinds Bouillon und Cayennepfeffer zufügen. Unter Rühren aufkochen und bei mittlerer Hitze 5-10 Minuten zugedeckt kochen lassen.