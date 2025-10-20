Bild: Martin Harvey

Dieses Inselparadies ist dein wahrgewordener Ferientraum

Hier findest du den schönsten Strand der Welt, die kleinste Hauptstadt der Welt und vor allem viel Gelassenheit und Entspannung pur. Willkommen auf den Seychellen, willkommen im Natur- und Strandparadies!

Mitten im Indischen Ozean, östlich des afrikanischen Kontinents, liegt die Inselgruppe der Seychellen oder besser gesagt: ein Inselparadies, das dich in seinen Bann ziehen wird, ob du nun willst oder nicht. Aber schon klar – du willst. Also bevor wir dir die drei schönsten Inseln und die verträumtesten Strände vor Ort verraten, folgt hier erstmal:

Die Destination im Flugmodus

Zürich – Mahé 7800 km, Flugzeit 9:35 Std., Flughafen SEZ

Beste Reisezeit: September bis Mai für alle, die Sommer auch im Winter brauchen oder einfach die perfekten Strandferien geniessen wollen.



Ankommen auf Mahé – Eintauchen in ein faszinierendes Paradies

Mahé ist die grösste und die Hauptinsel der Seychellen. Hier solltest du dir eine Tour durch die kleinste Hauptstadt der Welt, Victoria, nicht entgehen lassen. Die ehemals britische Kolonialstadt kennt weder Hektik noch Strassenlärm. Im charmanten Städtchen gehören das Nationalmuseum, der Botanischen Garten, der Gewürzgarten Jardin du Roi und selbstredend die bunten, verwinkelten Gässchen nahe des Hafens zu den Must-sees.



Und dann ab ins Paradies!

Im Nationalpark Morne Seychellois im Westen von Mahé kannst du auf verschiedenen kleinen und grösseren Wanderungen die einzigartige Flora und Fauna erkunden. Unbedingt sehenswert sind die berühmten Nebelwälder entlang der Berghänge. PS: Festes Schuhwerk ist ein Muss.

Extra-Tipp: Der Saint-Anne Marine National Park liegt auf einer kleinen Insel direkt vor der Küste von Victoria. Eine kurze Bootsfahrt und du fühlst dich, als wärst du auf einer einsamen Insel gestrandet. Auf dem lauschigen Eiland kannst du Meeresschildkröten, in der Ferne Delfine, und auf den grauen Felsen Echsen beobachten, bevor du in den Dschungel des Nationalparks eintauchst. Hier findest du weitere Tipps für Ausflüge und Wanderungen auf und um Mahé.



Zu den schönsten Stränden auf Mahé

Nach diesen Erkundungstouren locken die Strände mit ihrem weissen Sand, dem türkisfarbenen Meer und den Palmen zum Badevergnügen und Seele-Baumeln-Lassen. Du hast die Wahl zwischen verträumten Buchten und weiten offenen Stränden, an denen du entlangschlendern kannst. Einen der schönsten Strände findest du im Nordwesten von Mahé: der Traumstrand Beau Vallon mit den charakteristischen Granit-Felsen, dem feinen Sand und dem flachabfallenden Ufer zählt zu den schönsten Stränden der Seychellen. Besonders empfehlenswert sind auch die Strände Petite Anse, Grand Anse sowie Anse a la Mouche. Allesamt ziehen sich wie auf einer Perlenkette am Westufer entlang. Nur für alle Fälle: Niemand hält dich auf, falls du Strandhopping machen willst.

Kajak-Tipp: Im Baie Ternay Marine Park kannst du die üppige Natur und die Lagunen mit dem Kajak oder Boot erkunden. Am besten packst du ein Picknick ein und gönnst dir einen einmaligen Ausflug auf dem glasklaren Wasser zwischen Mangroven und Steinfelsen.



La Digue und Praslin solltest du dir nicht entgehen lassen

Nebst der Hauptinsel Mahé gelten die beiden Inseln La Digue und Praslin als echte Highlights der Seychellen. Sie sind mit dem Boot oder Segelschiff schnell erreicht und bieten nebst atemberaubenden Badestränden eine einzigartige Natur – unter und über dem Wasser.



La Digue mit dem schönsten Strand der Welt

Die Insel La Digue ist berühmt für ihren Strand Anse Source d’Argent. Seine beeindruckenden Granitfelsen zwischen weissem Sand und türkisfarbenem Wasser dienen als beliebtes Fotosujet. Der Strandabschnitt gilt als der schönste weltweit.

Rund um die bewohnte Insel zieht sich ein fast 4,5 Quadratkilometer grosses Korallenriff, das sich beim Schnorcheln oder noch besser beim Tauchen erkunden lässt.

Dank der bewusst begrenzten Zahl der Hotels und Unterkünfte, wirst du hier nur wenige Touris antreffen. Du hast die Strände also praktisch für dich allein und solltest du dich losreissen können, dann warten im Inselinnern verschlungene Regenwald-Pfade.

Tipp für Vogel-Fans: Besucht das Veuve Reserve. Dieses Naturreservat ist Brutstätte seltener Vögel.



Praslin – ein Hauch von Luxus

Praslin bietet einige Luxushotels für all jene, die sich nach Strich und Faden verwöhnen lassen wollen. Das Vallée de Mai, das Maital, solltest du definitiv gesehen haben. Der prähistorische Wald zählt heute zum UNESCO Weltnaturerbe. Praslin bietet zudem einige Strände der Superlative. Zum Baden und Sünnele gehst du am besten an den Traumstrand Anse Lazio im Norden von Praslin. Fürs Schnorcheln und Südsee-Feeling ist der Anse Georgette im Nordwesten von Praslin eine Empfehlung. Gut möglich, dass du denkst, sie seien einem Bilderbuch entsprungen.