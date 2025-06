bild: Croatian National Tourist Board

Promotion

Deshalb ist Istrien (nicht nur für Rennrad-Fans) eine Traumdestination

Ein Flecken Erde, in den du dich einfach verlieben musst: So lässt sich die kroatische Halbinsel Istrien beschreiben. Die Küstenstadt Pula dient dir als perfekter Ausgangspunkt, um die schönsten Strände, besten Restaurants, Rennvelostrecken und Kulturstätten zu entdecken.



Schon klar: Kroatien ist im Grunde überall und zu jeder Zeit einfach top. Doch hier und jetzt widmen wir uns der Halbinsel Istrien, einem besonderen Paradies, das für alle etwas Besonders zu bieten hat. Das gilt übrigens für Velo-Fans gleichermassen wie für alle, die gediegene Strandferien mit Kulinarik und Kultur verbinden wollen. Die Küstenstadt Pula im Süden der Halbinsel ist der ideale Ausgangspunkt für deine ultimativen Istrien-Ferien.

Die Destination im Flugmodus

Zürich – Pula 660 Km, Flugzeit 1 Std, Flughafen PUY



Beste Reisezeit: Juni bis September



In Istrien treffen karge Gipfel auf üppige Wälder, wilde Flusslandschaften auf idyllische Meeresbuchten und mitten in dieser abwechslungsreichen Landschaft reihen sich Kulturstätten und Ruinen wie Perlen aneinander.

Zwei Natur- und Kulturjuwelen für deine Bucket List

Damit du dir ein Bild dieses landschaftlichen Reichtums machen kannst, solltest du den Brijuni Nationalpark an der südwestlichen Küste und den Naturpark Učka an der Ostküste besuchen. Beide sind von Pula aus einfach erreichbar.

Der Brijuni Nationalpark mit seinen 14 Inseln liegt vor der Küste Pulas. Die unberührte Natur der Inseln kombiniert mit einem exotischen Safari-Park machen den Besuch zu einem abwechslungsreichen Erlebnis. Übrigens lässt es sich zwischen den Inseln auch wunderbar segeln.

Der Naturpark Učka ist bekannt für seine Artenvielfalt und dem gleichnamigen Gebirge mit der Hochebene Ćićarija. Mitten in diesem Naturidyll finden sich auch zahlreiche archäologische Stätten aus prähistorischer Zeit.

bild: Croatian National Tourist Board

Pula, das kulturelle Zentrum Istriens, entdecken

Pula ist die grösste Stadt Istriens und beherbergt einen unglaublichen Reichtum an kulturellen Zeitzeugen. Das eindrückliche römische Amphitheater – die Arena von Pula – gilt dabei als Wahrzeichen der historischen Stadt. Der Augustinertempel und der Triumphbogen in der Altstadt bilden das Tor zur beliebten Einkaufsmeile. In der Altstadt findest du auch die Barocke Festung Kaštel, die auf der Ruine einer mittelalterlichen Burg erbaut wurde. Und wohlbemerkt, das sind nur einige der historischen Schätze Pulas.

bild: Croatian National Tourist Board

Extra-Tipp: Lass dir den Stadtmarkt mit seiner berühmten Markthalle keinesfalls entgehen. Nebst den Ständen mit lokalen und regionalen Produkten, laden ringsum unzählige Cafés und Restaurants mit traditioneller Küche zum Verweilen und Schlemmen ein.

Der richtige Strand für dich

Istrien ist wie geschaffen für Badeferien und gerade rund um Pula hast du eine grosse Auswahl an Kiesel- und Feinkieselstränden, Felsenstränden oder betonierten Stegen und Liegewiesen.

Wusstest du übrigens, dass Kroatien stolze Trägerin der blauen Flagge ist? Sie zeichnet die sehr hohe Qualität des Wassers, die Sauberkeit und den guten Umweltschutz aus.

bild: Croatian National Tourist Board

Für Familien besonders geeignet ist der Ambrela Strand mit flachem Einstieg und Rettungsschwimmern vor Ort. Der Valkane Strand in der Nähe des Hotels Pula bietet sowohl Sandstrand als auch betonierte Stege. Cafés und Restaurants in der Nähe sorgen für das leibliche Wohl. Hier nutzen viele Gäste auch das umfangreiche Sportangebot. Der Uvala Sacucani Strand ist quasi der offizielle Hunde-Strand, da die Vierbeiner an den Stränden sonst meist verboten sind. Last but not least findest du hier eine Auswahl weiterer schöner Strände. Bestimmt ist auch für dich der richtige dabei!

Gut zu wissen: Klassischen Sandstrand findest du im zehn Kilometer entfernten Ort Medulin.

Istrien mit dem Rennvelo entdecken

Pula ist der Endpunkt des Radweges EuroVelo 9, der von Danzig an der Ostsee durch mehrere Länder und schliesslich entlang der Küste Istriens nach Pula führt. Selbstredend kannst du die Küste auf dem EuroVelo 9 auch in umgekehrter Richtung befahren.

Nebst der Küstenroute bietet Istrien einige weitere Highlights für Rennvelofahrerinnen und -fahrer. So haben sich Rennvelo-Klassiker wie die Fahrt durch das Mirnatal oder der Abstecher zum Limski-Kanal etabliert. Doch das Učka-Gebirge im oben erwähnten gleichnamigen Naturpark zählt definitiv zu den Zweirad-Highlights. Hier findest du weitere Infos zu Rennvelo-Touren in Istrien.

In die kulinarische Welt Istriens eintauchen

Fangfrischer Fisch, Meeresfrüchte, lokales Olivenöl, weisser Trüffel oder der legendäre istrische Rohschinken: In den Gaststätten und Restaurants Pulas komprimiert sich die Vielfalt der Aromen und mediterranen Küche Istriens zu wahren Gaumenfreuden! Davon kannst du dich beispielsweise im familiengeführten Restaurant Veritas Food & Wine oder im Restaurant Kantina überzeugen. Letzteres bietet unter anderem regionale Fleisch- und Fischspezialitäten an. Weitere Kulinarik-Infos findest du hier.

Fluginformationen: Edelweiss fliegt wöchentlich von Juni bis September nach Pula.

bild: Croatian National Tourist Board