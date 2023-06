Permakultur, eine runde Sache. bild: swissmilk

Promotion

Permakultur & Selbstversorgung: Eine Zukunftsmusik?

Die Schweiz ist auch als neutrales Land nicht vor Lebensmittelproblemen gefeit. Stell dir vor, wir haben derzeit nur eine Selbstversorgungsrate von rund 60%. Den Rest müssen wir importieren. Kein Problem für Konsumenten und Konsumentinnen, solange alles gut läuft.

Aber sobald exportierende Länder im Konflikt stehen, wird es schwierig. Du hast es vielleicht bereits in deinem Geldbeutel seit Beginn des Ukraine-Krieges gespürt. Klar, wir sind weit entfernt von der Situation von 1940. Damals musste die Schweiz aufgrund der Ressourcenknappheit während des Zweiten Weltkriegs handeln. So startete die Bundesregierung die Anbauschlacht, auch bekannt als «Plan Wahlen», ein Programm zur Optimierung der Lebensmittelproduktion in landwirtschaftlichen Betrieben, aber auch bei Privatpersonen und im öffentlichen Raum.

Und rate mal was? Dieser Plan war ein Erfolg für die Schweiz, die während des gesamten Konflikts besser abschnitt als die meisten ihrer europäischen Nachbarn. Seitdem hat sich der Selbstversorgungsgrad unseres Landes (ein bisschen) erhöht.

Unseren Boden zu unserem besten Verbündeten machen

Eine Regel ist klar: Um die bestmögliche Selbstversorgung zu gewährleisten, müssen wir unseren Boden optimal nutzen und gleichzeitig schützen. Zum Beispiel ermöglicht die Milchproduktion eine optimale Nutzung von Weiden, die für die menschliche Ernährung ungeeignet sind. Aber wie steht es um die Böden, die für den Gemüseanbau vorgesehen sind? Wie können wir die Erträge maximieren und dabei die Ressourcen erhalten, ohne den Boden auszubeuten oder auf synthetische Düngemittel zurückzugreifen?

Forschungsprojekt Permakultur

Um diese Fragen zu beantworten, hat sich die Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) in Zollikofen in die Welt der Permakultur vertieft. Fünf Jahre lang wurden dort «selbstversorgende» experimentelle Gärten entwickelt, unterstützt von hilfreichen kleinen Helfern aller Art. Wenn du herausfinden möchtest, wie solch ein Garten funktioniert, welche Vorteile und Herausforderungen er mit sich bringt und warum das wissenschaftliche Team nichts unternimmt, um einen gewissen Erdbeerendieb zu stoppen, lies unseren Beitrag.

Und in unserem Podcast kannst du Zeugnisse von denen hören, die die Anbauschlacht miterlebt haben. Anschliessend erkundet Professor Wilhelm Windisch in Teil zwei einige Ansätze, wie die Schweiz ihre Selbstversorgungsquote auf großem Massstab weiter steigern kann.