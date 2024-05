Video: extern / rest/tiktok/ukr_showlupa

So hätte Nemos ESC-Auftritt a cappella getönt 😲

Wir haben euch im letzten ESC-Video gezeigt, wie viel beim Eurovision Song Contest «behind the scenes» läuft. Bühnenhilfen, Tänzer, Licht- und nicht zuletzt Tontechniker sorgen dafür, dass die Show für die Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion sowie zu Hause vor dem Fernseher die spektakuläre Show ist, die sie ist.

Heute zeigen wir euch ein Video, in dem man sieht, wie es am ESC ohne «das ganze Drumherum» klingen würde – wenn es nur um die Stimme ginge. Und zwar am Beispiel von Nemos Auftritt. Ein TikTok-Kanal hat nämlich das isoliert, was Nemo ins Mikrofon gesungen hat. So klingt die «a capella»-Version von «The Code», also ganz ohne Musikbegleitung und Playback:

Video: extern / rest/tiktok/ukr_showlupa

Das Video hat mittlerweile über fünf Millionen Aufrufe auf TikTok. In den über 11'000 Kommentaren erhält Nemo viel Zuspruch. So beweise das Video, dass Nemo den ESC verdient gewonnen habe, so der Tenor.

Auf dem Kanal finden sich zudem noch andere «a cappella»-Versionen, zum Beispiel von Irlands Bambie Thug, Joost Klein aus den Niederlanden oder Baby Lasagna aus Kroatien, der im Vorfeld als Nemos grösster Konkurrent gehandelt wurde:

Viele Userinnen und User auf TikTok sind begeistert von den hohen Tönen, die Nemo erreicht. Nemo könnte bei einer Oper mitmachen, meinen einige. Tatsächlich begann Nemos musikalische Karriere im Alter von zehn Jahren bei der Kinderoper Biel. Dort erhielt Nemo wöchentlich Unterricht bei einer Stimmbildnerin. (lzo)

