Die 6 besten Lunch-to-go-Rezepte aus aller Welt
Puristisch und cool: japanisches Ei-Sandwich
Das Tamago Sando gibt es in Japan in jedem Convenience Store. Aber besser schmeckt es natürlich frisch zubereitet: mit weichem Toastbrot, hartgekochten Eiern, Mayo und sorgfältig abgestimmten Gewürzen. Ohne Kruste und in Stücke geschnitten sieht dein Sando extra cool aus – und lässt sich besonders leicht verputzen.
Regenbogen in der Lunchbox: vietnamesische Sommerrollen
Je farbiger, desto besser. Unsere von der vietnamesischen Küche inspirierten Sommerrollen schaffen den Regenbogen fast im Alleingang: roter Apfel, orangefarbene Rüebli, grüner Lauch und violetter Chabis. Für die nötige Würze sorgen Sbrinz, frische Kräuter und Crème fraîche – das Reispapier hält die Aromen-Sinfonie mundgerecht zusammen.
Alleskönner aus dem Nahen Osten: Pita mit Poulet
In die Pita kannst du packen, was dir schmeckt – die Brottasche aus dem Nahen Osten ist ein kulinarisches Chamäleon. Wir haben uns für ein Protein-Powerpaket mit Poulet und Quark entschieden und dieses mit knackigem Gemüse ergänzt. Lokal, saisonal und schnell gemacht!
Bulgarisch-frisch: kalte Gurkensuppe Tarator
Nicht jeder Lunch to go ist am Mittag noch so lecker, wie er am Morgen bei der Zubereitung ausgesehen hat. Tarator schon – eine kalte Gurkensuppe mit Joghurt. Die bulgarische Spezialität wird sogar noch besser, wenn du sie ein bisschen ziehen lässt. Abgefüllt in Schraubgläser hält sie sich im Kühlschrank bis zu drei Tage – ein ideales Meal-Prep-Gericht also.
Klassiker aus Italien: Pastasalat mit Tomaten und Mozzarella
Was reimt sich auf «Bel paese»? Genau, Caprese! Vom klassischen italienischen Antipasto haben wir uns inspirieren lassen. Zugegeben: Der Pastasalat findet sich zwischen Como und Catania vermutlich auf keiner einzigen Speisekarte, aber uns schmeckt er. Wenn du die Sauce separat zubereitest und erst kurz vor dem Essen hinzugibst, ist der Salat das ideale Picknick.
Für jedes Wetter: schottischer Porridge mit Früchten
Leider erfreut uns nicht jeder Frühlingstag mit eitel Sonnenschein. Doch für wechselhaftes Wetter haben die Schotten (verständlicherweise!) ein Rezept: Porridge. Du kannst den Haferbrei mit allen saisonalen Früchten kombinieren, die du magst, und entweder kalt geniessen – oder in der Mensa-Mikrowelle nochmals kurz aufwärmen.
Mehr Inspiration für Lunch to go findest du hier.
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