Sydney Schertenleib hat zum siebten Mal in dieser Saison in der Liga für den FC Barcelona getroffen. Die 19-jährige Nationalstürmerin war beim 5:0-Heimsieg gegen den Tabellenletzten Levante in der 86. Minute zum Schlussresultat erfolgreich.
Barcelonas Frauen standen schon vor der Partie der viertletzten Runde als Meister fest. In der Champions League stehen sie im Final und fordern am 23. Mai in Oslo Rekordsieger Olympique Lyon heraus. (riz/sda)
Barcelonas Frauen standen schon vor der Partie der viertletzten Runde als Meister fest. In der Champions League stehen sie im Final und fordern am 23. Mai in Oslo Rekordsieger Olympique Lyon heraus. (riz/sda)