Schokoladiger und schneller geht nicht. Bild: swissmilk

Promotion

🍪 Das sind die schnellsten Schoggiguetzli der Welt

Du möchtest Guetzli? Du möchtest Schoggi? Und zwar pronto? Kannst du haben. Hier 4 Blitzschnell-chocolicious-Guetzli, die in spätestens 30 Minuten wegknabberbereit sind.

Double Chocolate Cookies

Fertig in: 30 Min.

Doppelt hält besser? Oooh ja. Und wer sagt überhaupt, dass man entweder Team weisse oder dunkle Schoggi sein muss?

Double Chocolate Cookies – das Rezept

bild: swissmilk

Kaffee-Guetzli

Fertig in: 28 Min.

Leicht herb, leicht mandelig, leicht mürb. Wir sind schwer verliebt.

Kaffee-Guetzli – das Rezept

bild: swissmilk

Schoggiguetzli mit altem Brot

Fertig in: 28 Min.

Guetzli backen und nebenbei noch die Welt es bitzeli besser machen? Kein Problem. Rette dein altes Brot vor der Tonne und mach deine Spontan-Gäste glücklich.

Schoggiguetzli mit altem Brot – das Rezept

bild: swissmilk

Protein-Cookies

Fertig in: 25 Min.

Die Schnellsten zum Schluss: Unser 25-Minuten-Star für alle, die auch beim Guetzliessen noch ihre Proteine im Blick haben. No judgement here.

Protein-Cookies – das Rezept

bild: swissmilk

Noch mehr Guetzli für Faule: Wir haben 9 Blitz-Guetzli für dich mit maximal 30 Minuten Aufwand.