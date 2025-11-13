🍪 Das sind die schnellsten Schoggiguetzli der Welt
Double Chocolate Cookies
Fertig in: 30 Min.
Doppelt hält besser? Oooh ja. Und wer sagt überhaupt, dass man entweder Team weisse oder dunkle Schoggi sein muss?
Double Chocolate Cookies – das Rezept
Kaffee-Guetzli
Fertig in: 28 Min.
Leicht herb, leicht mandelig, leicht mürb. Wir sind schwer verliebt.
Schoggiguetzli mit altem Brot
Fertig in: 28 Min.
Guetzli backen und nebenbei noch die Welt es bitzeli besser machen? Kein Problem. Rette dein altes Brot vor der Tonne und mach deine Spontan-Gäste glücklich.
Schoggiguetzli mit altem Brot – das Rezept
Protein-Cookies
Fertig in: 25 Min.
Die Schnellsten zum Schluss: Unser 25-Minuten-Star für alle, die auch beim Guetzliessen noch ihre Proteine im Blick haben. No judgement here.
