Ernährungspsychologin Ronia Schiftan gibt Entwarnung: «Es muss nicht sein, dass alle zusammen am Zmorgetisch sitzen und dass jede Mahlzeit perfekt ausgewogen ist. Vom romantischen Bild des gemeinsamen Zmorgetischs dürfen wir uns verabschieden. Jede Familie muss für sich herausfinden, wie sie am besten in den Tag startet.» Also, egal ob du der Smoothie-Schlürfer, Müesli-Knirscher oder Pancake-Geniesser bist – Hauptsache, es schmeckt.