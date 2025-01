Golden Milk: Colour up your winter! bild: manuel zingg/swissmilk

Heisshunger? Es gibt Lebensmittel, die deinen Appetit bremsen.

Ist dein Magen gefühlt, immer noch geweitet vom Festtagsschmaus und hast du ständig Hunger? Und trifft sich das schlecht, weil du doch gerade jetzt ein paar Pfunde verlieren möchtest? Good News: Es gibt Lebensmittel, die Heisshunger stoppen. Echt jetzt.

Pfefferminze

Zähneputzen stoppt den Appetit? Klingt wie Zahnpasta-Marketing, ist aber tatsächlich wahr. Zumindest, wenn du dir die Zähne nach dem Essen mit einer Zahnpasta mit frischem Pfefferminzgeschmack putzt. Das in der Pfefferminze enthaltene ätherische Öl Menthol beruhigt und neutralisiert deine Geschmacksnerven. Und stoppt so die Lust auf Süsses. Gegen das Hungerloch zwischendurch hilft übrigens eine grosse Tasse heisser Pfefferminztee.

Quark und Hüttenkäse

Gewusst? Eiweiss sättigt lange. Und weil in Quark und Hüttenkäse viel davon steckt … richtig: Sättigen beide Milchprodukte lange. Probier es aus: Starte den Tag z. B. mit einem Becher Quark mit frischem Obst und Mandeln. Auch mittags oder abends sättigt die Kombi aus Hüttenkäse bzw. Quark und Gemüse, Salat oder Hülsenfrüchten. Hier gleich zwei feine Hungerstopper-Ideen:

Knackiger Mittagsheld: Hüttenkäse-Tatar mit Gemüse

Feines Wintersüppli: Randen-Sellerie-Suppe

Ingwer

Ingwer ist nicht dein Ding? Dann spring am besten direkt zu Punkt 4. Für alle Ingwerfans: Die scharfe Knolle ist ein echter Hungerstopper. Sie stimuliert die Geschmacksnerven und hemmt so den Appetit. Probiers aus: Gleich nach dem Mittagessen einen heissen Ingwertee oder gegen das Hungerloch bzw. für den Energiekick am Nachmittag einen selbst gemachten Chai Latte oder eine Golden Milk.



Zum Golden-Milk-Rezept

Bitterstoffe

Auch nicht jedermanns und -fraus Sache, aber sehr wirkungsvoll gegen Heisshunger: Bitterstoffe. Sie aktivieren den Stoffwechsel und das Sättigungsgefühl hält langer an. In welchen Lebensmitteln besonders viele Bitterstoffe stecken? Nun, in Rucola, Spinat, Federkohl, Endivie, Cicorino rosso, Zuckerhut, in Kräutern wie Thymian, Majoran und Rosmarin oder auch in Gewürzen wie Ingwer, Kardamom und Kurkuma.

Bulgur-Bowl: saisonaler Vegi-Hit mit Federkohl

Hungry for more Hungerstopper? Redaktorin Nina verrät dir ein weiteres Hungerstopper-Lebensmittel und erklärt dir, wie Hunger überhaupt entsteht.