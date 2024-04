Warum liegt hier Stroh? Weil man darin übernachten kann. bild: swissmilk

Für Ferien musst du nicht an die Côte d’Azur fahren

Sicher, die Côte d’Azur hat ihren Charme. Man kann also hinfahren oder ohne Flugscham auch fliegen. Du kannst aber auch in deiner Region bleiben, mit Stallgeruch statt salziger Meeresbrise. Ferien auf einem Hof. Geht.

Und bevor du dich fragst: Ja, dieser Beitrag ist Werbung. Doch diese Werbung muss auch von jemandem geschrieben werden. In diesem Fall von mir. Und ich schwöre bei meiner Gummistiefelsammlung, dass ich wirklich gerne und oft auf einem Bauernhof campe. Hier meine fünf Hauptgründe:

Grund 1: Spontanität

Oft ist so ein Hof gleich um die Ecke, buchbar über eine Onlineplattform. Das hat den grossen Vorteil, dass ich auch mal spontan mein Wochenende auf dem Land verbringen kann, manchmal nur einen Kuhfladenweitwurf von meinem Zuhause entfernt.

Grund 2: Natur

Siehe oben. Land. Ja, ich bin gerne auf dem Land, in der Natur oder ganz nahe an der Natur. Wegen Wanderungen und, weniger anstrengend, ganz einfach, um einen klaren Sternenhimmel in der Nacht zu sehen.

Grund 3: Nicht wild

Kein Camping und auch kein Wildcamp. Beides hat seinen Reiz und Campen auf dem Hof ist oft das Beste von beidem. Man steht selten dicht an dicht, campt aber auch nicht irgendwo wild und muss sich «verschlaufen».

Grund 4: Kochen

Klar, das kann man auch zu Hause. Kochen auf dem Lagerfeuer ist für mich aber irgendwie die Gourmetversion des Überlebenstrainings während der RS. Es macht Spass und es gibt einige fantastische Rezepte. Eine Auswahl findest du hier.

Mein Favorit: Calzone vom Grill. bild: swissmilk

Grund 5: Zuschauen

Einblick in das Leben auf einem Bauernhof. Okay, anderen bei der Arbeit zuzuschauen, ist nicht gerade die feine Art. Dennoch: Beim Campen auf einem Hof bekommt man einen kleinen Einblick in das Hofleben und die Arbeit, die damit verbunden ist. Ach ja, das schlechte Gewissen wegen des Voyeurismus kann man beruhigen, indem man danach im Hofladen frische Produkte einkauft.

Überzeugt? Falls noch nicht, findest du hier einen anderen Bericht über den Wydhof, der neben Stellplätzen auch Schlafen im Stroh anbietet.

Verschiedene Portale helfen bei der Suche

Wie man einen passenden Hof findet? Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel auf Plattformen wie Park4Night, Nomady, «Ferien auf dem Bauernhof» oder myfarm.ch.

Falls Campen nicht dein Ding ist, dann schau doch trotzdem mal auf einem Bauernhof vorbei und kaufe frische Produkte direkt im Hofladen. Den passenden Hofladen in deiner Nähe findest du auf der Hofladenkarte von Swissmilk.