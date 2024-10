Mein Name ist Pie, Pumpkin Pie. bild: swissmilk

Happy Halloween! So hast du Kürbis noch nie gegessen

Zum diesjährigen Halloween haben wir die grösste Arbeit für dich schon erledigt: die Rezeptauswahl. Motto: Wer will schon immer Suppe essen? Kürbis kann so viel mehr, als püriert im Topf zu landen. Mit unseren Vorschlägen kannst du Neues ausprobieren und gleich loslegen.

Trick or Treat # 1

Sagt dir Pumpkin Pie etwas, du weisst aber nicht genau, was es ist? Eine süsse Wähe mit Ingwer, Lebkuchengewürz, Haselnüssen und natürlich Kürbis. Also: Süsses und nicht Saures!

Pumpkin-Pie-Rezept

Kürbis-Crostini: für Apéröler

Bei Crostini kommen dir Tomaten in den Sinn? Vegiss sie: Mit Kürbis, Gruyère und Curry kannst du den Herbst auf den (Salon)-Tisch zaubern.

Kürbis-Crostini, das Rezept

Vegi-Lasagne

Lasagne ist ja nun eines der Gerichte, das dich aus der Was-könnte-ich-kochen-Klemme holt. Ideal zum Vorbereiten, alle mögen es und mit unserer Variante machst du auch Vegis glücklich. Möge die Béchamelsauce gelingen

Zur Kübis-Lasagne

Trick or Treat #2

Was der Kürbis in diesen süssen Brownies (die auch Cheesecake sind 🥴) verloren hat? Sie machen das Ganze wunderbar saftig und feucht. Ein Blick in unsere Statistik zeigt: Die Begeisterung für diese Cheesecake Brownies sind gross.

Zum Kürbis-Cheesecake-Brownie

Für Langweiler:innen

Für alle, die Neuem gegenüber verschlossen und/oder einfach nicht so experimentierfreudig sind: hier das Süppchen aller Suppen. Geht immer, gelingt immer, schmeckt immer. Okay, du bist gar nicht langweilig. Einfach effizient.

Hier gehts zur Kürbissuppe

