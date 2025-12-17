180 Kilometer Piste stehen bereit. bild: Romain Daniel

Kurven drehen in den Alpen: Hier willst du diesen Winter hin!

Mit Dent Blanche, Weisshorn und Matterhorn als Kulisse lädt das Val d’Anniviers zum munteren Tanz auf den Brettern ein. Doch auch abseits der präparierten Abfahrten geizt die Walliser Destination nicht mit bewegenden Erlebnissen.

Nein, kurze Tage sorgen hier sicher nicht für lange Gesichter: In der Walliser Bergdestination werden die sonnigen Winterstunden schliesslich mit einem ebenso dichten wie vielseitigen Erlebnisprogramm gefüllt. Das Alpental samt 4000er-Panorama spricht so Naturliebhaber:innen, Outdoor-Enthusiasten und Familien gleichermassen an. Doch bei zwei Skigebieten mit insgesamt 180 Kilometern Piste ist klar, dass der Wintertag im Val d’Anniviers erst einmal in der Bindung beginnt.

Die 4000er bilden eine perfekte Ski-Kulisse. bild: Sierre-Anniviers Marketing

Kurven über der Baumgrenze

Mit dem Skiabo in der Hand haben Skifahrer:innen die Wahl: Im Gebiet St-Luc/Chandolin bringen sie die Bergbahnen bis auf 3000 m ü. M. Über und an der Baumgrenze warten danach Abfahrten in allen Schwierigkeitsgraden. In Grimentz-Zinal ziehen Wintersportler:innen derweil ihre Schwünge zu Füssen der Kaiserkrone. Dank einer Ski-Cross-Strecke, dem «Speed Check» und einem Selfie-Spot ist dort für Abwechslung beim Kurven gesorgt. Ein gutes Argument für einen Schneetag ist zudem das kulinarische Angebot am Pistenrand: In den nahen Bergrestaurants und Bars tischen die Gastgeber:innen traditionelle Gerichte in authentischer Atmosphäre auf – sei es in der guten Stube oder auf der Sonnenterrasse mit Blick auf die Gipfel.

Zwischenstopp bei der Cabane Bella-Tola. bild: Sierre-Anniviers Marketing

Schritte unter Lärchen

Auch abseits der Pisten bleiben Gäste im Val d’Anniviers aktiv. Wer vorerst noch in der Bindung bleiben möchte, kann im «Rando Parc» gleich neun verschiedene Skitouren im Tiefschnee erkunden. Das Spektrum reicht dabei vom kurzen Aufstieg zur Pointe de Lona bis zur technisch anspruchsvollen Passage zum Bella-Tola-Gipfel. Treff- statt trittsicher sollten Gäste danach am Talboden sein: Bei der Curling-Variante «Curl’charlette» geht es darum, die von Melkstühlen inspirierten Eisstöcke (Charlettes) möglichst nah am Puck auf dem Eis zu platzieren.

Treffsicherheit ist beim «Curl’charlette» gefragt. bild: Sierre-Anniviers Marketing

Und selbst wenn sich die Sonne endgültig verabschiedet hat, locken in der Destination noch lohnende Ausflugsziele: Beim Winterwanderweg «La Nuit des Mélèzes» leuchten den Gästen Laternen den Weg unter uralten Lärchen.

Wildromantisch: «La Nuit des Mélèzes». bild: Sierre-Anniviers Marketing