Die besten Weine zum Verschenken und Anstossen am Muttertag bild: getty images

Promotion

Muttertag mal anders: Fünf Geschenke zum Geniessen

Am 12. Mai ist es wieder so weit: ein ganzer Tag im Zeichen der Mütter. Entdecke hier fünf Geschenkideen für die tollsten Mamis der Welt. Damit lässt es sich am Muttertag auch wunderbar anstossen.

Mit einem zauberhaften Brunch, selbstgemachten Kleinigkeiten oder ganz persönlichen Aufmerksamkeiten werden viele Mamas am Muttertag beschenkt. Wie wär’s dieses Jahr mit etwas anderem? Dank dem hochwertigen Outfit und dem genussvollen Inhalt sind auch Weingeschenke ideal, um Wertschätzung auszudrücken.

Prickelndes zum Anstossen

Mousseux, Würzigkeit und Eleganz perfekt vereint: Der edle Sekt aus dem renommierten österreichischen Hause Bründlmayer sieht nicht nur chic aus, auch der Inhalt kann überzeugen: schmeichelnd, feinperlig und vielschichtig – eine echte Gaumenfreude!

Ein Lavendelstrauss aus Südfrankreich

Der Étoile du Sud aus dem sonnigen Roussillon ist nicht nur optisch ein Star: Der Rotwein aus Grenache, Syrah und Carignan ist ein Must-have, der mit jedem Schluck südfranzösische Lebensfreude verbreitet.

Der Alleskönner

Mit dieser Wahl lässt du den Wein sprechen – dieser Roséwein ist ein echtes Multitalent, genau wie unsere Mütter. Der ALLESKÖNNER® aus dem Hügelland des deutschen Rheinhessens beeindruckt durch seine verführerische Frucht nach frischen Beeren und ist wie geschaffen für die leichte Frühlingsküche.

Mit den besten Wünschen

Glück, Reichtum und ein langes Leben – das ist die Bedeutung der Zahlen Sechs, Acht und Neun, die dem Weingut 689 Cellars ihren Namen gegeben haben. Sie gelten in der chinesischen Mythologie als Glückszahlen. Charakteristisch für diese kalifornische Cuvée sind feine Eichenholznoten und die saftige Frucht.

Mövenpick Weinabo – das ganze Jahr über Freude schenken

Damit sich die Mütter nicht nur an einem Tag im Jahr über eine Überraschung von ihren Liebsten freuen dürfen, sind die Mövenpick Weinabos das perfekte Geschenk. Wähle das passende Abo aus und die beschenkte Person erhält ein Jahr lang alle drei Monate ein Überraschungspaket.