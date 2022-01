QDH: Hubers Hirn ist eine Datenkrake

Nur unseren Huber hat die IT nicht geflickt. Der bleibt kaputt. Aber er weiss viel.

«Novak ist Spartakus» – Djokovics Vater lässt seiner Wut in einem Interview freien Lauf

Djokovic meldet sich erstmals in Australien zu Wort: «Danke allen Leuten rund um die Welt»

Volle Tribünen in Adelboden: «Schweizer versuchen, alles zu durchseuchen»

Diese 16 Personen haben 2021 für Schlagzeilen gesorgt – wie viele kennst du noch?

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir blicken zurück – auf 16 Frauen und Männer, die in der Schweiz und international für Schlagzeilen gesorgt haben. Sie waren in diesem Jahr in Kriminalfälle verwickelt, sorgten durch ihr politisches Engagement oder durch sportliche oder kulturelle Höchstleistungen für Aufsehen.