QDH: An Ostern spielen wir das Spiel «Such die einfache Frage»

Liebe Huberquizzer

Wir stellen um. Die unsägliche Episoden-Unterteilung wird aufgelöst. Die war eh doof. Als hätte es was zu torrenten gegeben.

Für die neue Zählweise wird plump durchnummeriert. Das stellte sich allerdings als kniffliger heraus als erwartet. Zählt ein Huberquiz mit Ersatzmann Blunschi? Wir nicken anerkennend. Zählt ein Huberquiz mit Ersatzmann Mighty «Wörkpleizenvirönment» Mo? Wir nicken schon etwas vorsichtiger. Und wie ist es mit dem Kinderquiz? Oder als wir Hubers bösen Zwilling quizzten? Oder als unsere hellste Kerze auf imaginäre Weltreise ging und wir von dir wissen wollten, wo er sich gerade befindet?

Du siehst: Fragen über Fragen. Wir haben das Problem Handgelenk mal Pi gelöst und kamen auf 159 bisherige Quiz. Das allererste publizierten wir am 15.6.2017. Wir machen also bei 160 weiter – und wir haben Glück. Huber kam gestern vom Berner Oberland nach Hause und wir erreichen ihn müde und von der Sonne gegerbt am Telefon.

Quiz 1. International: In China existieren neben den Provinzen sogenannte «Autonome Gebiete». Welches davon gibt es NICHT? keystone Autonomes Gebiet Guangxi der Zhuang-Nationalität Autonomes Gebiet Macau Autonome Region Innere Mongolei Autonome Region Tibet 2. Sport: Wo fanden noch NIE Olympische Sommerspiele statt? keystone Helsinki Mexiko-Stadt Montreal São Paulo 3. Geschichte: Zwischen diesen beiden Ländern soll laut deren Nationalisten eine «Erbfeindschaft» geherrscht haben. Welche Länder suchen wir? keystone China und Japan Deutschland und Frankreich England und Frankreich Norwegen und Schweden 4. Geografie: Wie heisst die malaiische Stadt, welche über Dämme und Brücken mit Singapur verbunden ist? keystone Johor Bahru Klang Kuching Subang Jaya 5. Allgemeinwissen: Eritreer müssen zwei Prozent ihres Einkommens in Eritrea versteuern, auch wenn sie im Ausland leben und da ihr Geld verdienen. Welches andere Land kennt die Besteuerung seiner Bürger im Ausland? KEYSTONE Brasilien Japan Südkorea USA 6. Populärkultur: Welches Computer-, Tablet- und Smartphonespiel, in dem selbst eigene Spiele entwickelt werden können, erhielt durch die Pandemie einen enormen Userzuwachs und steht in Sachen Nutzerinnenzahlen pro Monat aktuell auf Augenhöhe mit Minecraft und Fortnite? keystone Factorio Raft Roblox Terraria 7. Kunst & Kultur: Welches Gedicht besteht aus drei Zeilen? keystone Akrostichon Elfchen Haiku Kanzone 8. Biologie: Was sind Eukaryoten? keystone Kleinste arterielle und venöse Gefässe Lebewesen mit Zellen mit echtem Kern Makromolekulare Komplexe in Zellen Tote Organismen 9. Alkohol: James Bond trinkt gerne Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Sein Originalrezept findet sich im Buch «Casino Royale» aus dem Jahr 1953. Was gehört NICHT in Bonds Drink? comments://534218830/2922757 Gin Kina Lillet Wermut Wodka 10. Mathematik: Was sehen wir hier? Das Euler-Produkt Das gausssche Fehlerintegral Die Harmonische Reihe Die Mächtigkeit des Kontinuums

Wer übrigens noch einmal das erste Quiz spielen möchte: Ganz aktuell ist es nicht mehr. Ich kann es vorwegnehmen. Huber macht acht Punkte. Ich habe es selber auch noch einmal gespielt und – obwohl ich es damals produziert habe – nur sechs Punkte erzielt. Da sieht man mal.

