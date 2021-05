Quiz

Leben

QDH: Oh Hubini! Pourquoi tu m'as fait ça?



Liebe Huberquizzer

Huber ist ein Boomer. Wenn ich ihn per Videochat quizze, ist ihm nicht bewusst, dass damit auch die Lautsprecherfunktion aktiviert wird. Deshalb habe ich einmal festgehalten, was ich so sehe während einer Quizsession:

10 % sehe ich sein Gesicht.

20 % sehe ich vorwiegend seine Nase.

30 % sehe ich nichts, weil er sein Handy beim Denken hin und her schwenkt, als würde so die korrekte Lösung aus dem Telefon fallen.

40 % Makroaufnahmen seiner Barthaare, seiner Augen, Ohren oder seines Halses.

So ist das. Aber weiteres Kompromat hat mir Huber verboten * verbiete ich mir.

Und jetzt zum Quiz.

*Nie im Leben. Sowas würde ich nie tun. Toggi wollte nämlich schon wieder einen – sicherlich furchtbaren – Screenshot von mir hier reinstellen. Ich hab ihn nur darauf hingewiesen, dass man denselben Witz nicht zweimal erzählt.

Huber

Quiz 1. Populärkultur / Wirtschaft: Wie heisst der Gründer von Spotify? sda Daniel Ek Felix Hagnö Peter Sunde Sean Parker 2. Kunst & Kultur: Wer erfand «das Kleine Schwarze»? AP Christian Dior Coco Chanel Karl Lagerfeld Yves Saint Laurent 3. Geografie: Welches zentralamerikanische Land ist das kleinste? keystone El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 4. Geschichte: Was war der Holodomor? keystone Der gezielte Sturz von über 1000 Lenin-Denkmälern in der Ukraine in den Jahren 2014 und 2016. Eine Hungersnot, die vor allem in der Ukraine Millionen Todesopfer forderte. Die fünftägige Zeitspanne zwischen Stalins Schlaganfall und seinem Tod. Stalins Taktik, seine politischen Gegner verschwinden zu lassen. 5. Schweiz: Wer waren/sind die «Schweizer Brüder»? Eine den Freimaurern nachempfundene Bauern-Vereinigung im 19. Jahrhundert. Ein Parlamentarier-Geheimbund und Teil der Frontenbewegung während des 2. Weltkriegs. Eine radikale Täuferbewegung vom 16. bis 19. Jahrhundert. Eine 1998 in Sursee gegründete sunnitisch-islamistische Bewegung. 6. International: Indonesien ist ein Vielinselstaat. Mit welchem Staat teilt sich Indonesien KEINE Insel? Shutterstock Brunei Osttimor Papua-Neuguinea Philippinen 7. Sport: Englands zweitgrösste Stadt Birmingham stellt wie London ebenfalls mehrere Premier-League-Teams. Welches ist NICHT in der Grossregion Birmingham beheimatet? keystone Aston Villa Crystal Palace West Bromwich Albion Wolverhampton Wanderers 8. Psychologie: Von wem stammt die Theorie der «Klassischen Konditionierung»? keystone B. F. Skinner C. G. Jung Iwan Pawlow Jean Piaget 9. Energie: Welches Land produziert am meisten Strom mit Geothermie (absolute Zahl)? EPA/EPA Island Kenia Türkei USA 10. Wissenschaft: Welche Aussage stimmt NICHT? Alkane bestehen nur aus den beiden Elementen Kohlenstoff (C) und Wasserstoff (H). Alkane gehören in die Klasse der Kieselsäuren. Alkane weisen nur Einfachbindungen auf. Alkane weisen keine Kohlenstoffringe auf.

