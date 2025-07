Flirten am Festival: Die besten Anmachsprüche am Openair Frauenfeld 2025

Video: watson/Emanuella Kälin

Das sind eure wildesten Anmachsprüche am Openair Frauenfeld

Delia Klo Folge mir Emanuella Kälin Folge mir

Was wäre ein gutes Festival ohne Musik, leckeres Essen, ausgelassene Stimmung – und natürlich ein bisschen Geflirte? Genau: nur halb so unterhaltsam! Und wo könnte man besser charmante Sprüche klopfen (oder gnadenlos daran scheitern) als am grössten Hip-Hop-Festival Europas – dem Openair Frauenfeld?

Wir wollten wissen: Was sind eure besten Anmachsprüche? Vom klassischen «Hast du Feuer?» bis zum kreativen «Ist dein Geburtstag am 10. Oktober? Weil du bist eine 10 von 10» – die Festivalbesuchenden haben nicht enttäuscht.

Und Hand aufs Herz: Wie würdest du auf so einen Spruch reagieren?

Im Video siehst du, wie die Anmachsprüche bei den Festivalgängern gelandet sind:

Video: watson/Emanuella Kälin

