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Quiz: Welche Familienausflüge sorgen bei euch für WOW-Erlebnisse?

Manche Familien brauchen Action, andere einfach gutes Essen und möglichst wenig Stress. Und dann gibt’s noch diejenigen, die aus einem spontanen Ausflug plötzlich ein WOW-Erlebnis machen. Und, welcher Familien-Ausflugstyp seid ihr eigentlich?

Mit diesem Quiz findet ihr heraus, welcher Familien-Ausflugstyp ihr wirklich seid und vielleicht fällt damit auch die Planung des nächsten gemeinsamen Wochenendes ein bisschen leichter.

Und vielleicht steht das nächste Familienerlebnis schon fest: Zu gewinnen gibt es sieben Ticketpakete mit je vier Sonntagstickets für das Lake & Sound Festival in Rapperswil.

6 Fragen Welche Familienausflüge sorgen bei euch für WOW-Erlebnisse?