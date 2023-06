Das Bruchtal, welches J. R. R. Tolkien in einem seiner legendären Romane beschreibt, soll von diesem Schweizer Tal inspiriert sein. Bild: Shutterstock

Kennst du die Flüsse, die durch diese 23 Schweizer Täler fliessen?

Liebe Quizzticle-Klasse

Es wird wärmer. Mittlerweile haben wir im Zürcher Unterland (der schönsten Region im schönsten Kanton der Schweiz) stabil jeden Tag in der Woche um die 25 Grad. Perfekt, könnte man fast schon sagen. Manchen ist's aber schon fast zu heiss. Und was bietet sich da mehr an als ein kühles Bad in deinem lokalen fliessenden Gewässer des Vertrauens?

Genau, ab in den Fluss!

Blöd ist's allerdings, wenn man nicht weiss, welche Flüsse und Bächlein es in der Umgebung hat. Teste hier dein Wissen!

Welche Flüsse fliessen in diesen 23 Tälern?

Und so geht's:

Nenne die gesuchten Flüsse.

Als Hilfe hast du den Kanton, in dem das Tal liegt. Wenn es in mehreren Kantonen liegt, hast du Pech gehabt. Steht trotzdem nur einer da.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 10 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

