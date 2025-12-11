wechselnd bewölkt
Quiz: Jodeln ist jetzt Unesco-Welterbe – was sonst in der Schweiz?

Jodeln ist jetzt Unesco-Welterbe – doch was gehört in der Schweiz sonst noch dazu?

11.12.2025, 13:4811.12.2025, 13:48

Seit Donnerstag ist das Jodeln Teil der repräsentativen Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Der Beschluss wurde in Neu-Delhi vom zwischenstaatlichen Komitee der Unesco für die Bewahrung des immateriellen Kulturerbes gefasst, wie das Bundesamt für Kultur (BAK) mitteilte.

Jodlerunterhaltung der Stadtjodler Heimelig Frauenfeld, am Sonntag, 7. Dezember 2025, in der katholischen Kirche in Lommis. Die Schweiz hat bei der UNESCO den Antrag eingereicht, das traditionelle Jod ...
Jodeln ist jetzt Unesco-Weltkulturerbe.Bild: keystone

Mit diesem Entscheid reiht sich das Jodeln in die Liste von Welterben in der Schweiz ein. Dieses umfasst verschiedene Kategorien – etwa Welterbestätten, weiteres immaterielles Kulturerbe sowie zwei Biosphärenreservate.

Doch jetzt die grosse Frage: Weisst du eigentlich, welche Naturwunder, Bauten oder kulturelle Anlässe aus der Schweiz auf dieser Liste sind? Teste dein Wissen in unserem Quiz.

20 Fragen
Cover Image

Was gehört zum UNESCO-Welterbe in der Schweiz?

Das Unesco-Welterbe umfasst weltweit Denkmäler, Ensembles und Stätten sowie Naturgebilde, geologische und physiographische Erscheinungsformen und Naturstätten. Das Welterbe gilt für die Unesco als unschätzbares Gut der ganzen Menschheit und damit als schützenswert. (dab)

