Wo ist der Ball? Weniger als 9 Punkte im Quiz und du darfst das EM–Finale nicht sehen

Den Reichen an den Kragen: 5 Dinge, die du zur 99-Prozent-Initiative wissen musst

Die Milliardenprofite der Reichsten «jenen zurückgeben, die dafür gearbeitet haben»: Mit diesem Satz starteten am Dienstag die SP und Gewerkschaften den Abstimmungskampf zur 99-Prozent-Initiative. 5 Dinge, die du dazu wissen musst.

Die soziale Ungleichheit in der Schweiz habe «ein ungeheures Mass» angenommen und sei eine «himmelschreiende Ungerechtigkeit», sagte Juso-Präsidentin Ronja Jansen am Dienstag laut Redetext an einer Medienkonferenz.

Nach Angaben des Initiativ-Komitees konnten die reichsten 300 Personen in der Schweiz ihr Vermögen in den letzten sieben Jahren von 352 Milliarden auf 707 Milliarden Franken verdoppeln. Mittlerweile besitze das reichste Prozent über 42 Prozent des Gesamtvermögens. Und dieses …