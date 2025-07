Quizz den Huber: Schlägst du unsere hellste Kerze der Redaktion?

QDH: Das letzte Quiz vor der grossen Sommerpause!

Jeden Freitag quizzen wir unsere hellste Kerze – heute darfst du gegen sie antreten. Aber sei gewarnt: Einfach wird es nicht.

Liebe Huberquizzer

Wir machen Sommerpause. Die nächsten fünf Sonntage wird es kein QDH geben. ABER! Das Sonntags-Quiz um 20 Uhr wird bestehen bleiben.

Dani Huber übernimmt den frei gewordenen Quizmaster-Posten und serviert euch für einmal selbst knackige Quiz. Sein gutmütiger Charakter könnte den Biss allerdings etwas lockern, um nicht zu sagen «zahnlosisieren».

Ich prognostiziere also etwas einfachere Quiz – dafür aber etwas zufriedenere SpielerInnen. Das mag ich euch natürlich gönnen.

Sollte Dani unabkömmlich sein, haben wir mit Anna Rothenfluh eine weitere Hochkaräterin im Line-up. Viel Spass also mit Huber- oder Rothenfluh-Quiz. Ich werde sie vermutlich auch spielen. Ob am Strand, am Pool oder auf der Veranda, Hauptsache südlich der Redaktion.

So. Viel Spass nun mit diesem QDH. Wir sehen uns am 24. August wieder.

10 Fragen Quizz den Huber QDH #342