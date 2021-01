QDH: Heute mit besonders grusiger Logofarbe

Quiz

Liebe Huberquizzer

Unser Dani war letzte Woche in den Ferien. Deshalb ist es schwierig, etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich muss berichten, was ich gerade beim Quizzen gesehen habe: Dani hat offensichtlich genügend Bier, er scheint den Bart etwas gestutzt zu haben. Und vielleicht hat er auch etwas abgenommen. Oder täuscht das? Dani hält das Telefon nie ruhig. Wie will man denn so erkennen, ob er nicht bald schon aus den Latschen kippt?

Anyway.

Jetzt geht's los.

Quiz 1. Wissenschaft: Der Ausdruck Biologie stammt vom altgriechischen βίος. Βίος bedeutet … Fluss Gesetz Leben Natur 2. Kunst & Kultur: Wo steht diese Kirche? Shutterstock Brünn Graz München Strassburg 3. Populärkultur: Welches berühmte Musiksternchen steht für eines der beliebtesten Memes Spalier? Adele Drake Taylor Swift The Weeknd 4. Allgemeinwissen: Wessen letzte Worte lauteten: «I'm bored with it all»? keystone Abraham Lincoln Churchill Elvis Janis Joplin 5. Geographie: Welches ist die Wall Street? Blau Grün Orange Rot 6. Geschichte: Der Erste Punische Krieg war in erster Linie … … ein Kampf um die Iberische Halbinsel. … ein Kampf um Karthago. … ein Kampf um Rom. … ein Kampf um Sizilien. 7. Schweiz: Der Bundespräsident in der Schweiz hat dieselben Rechte und Pflichten wie alle anderen Bundesräte – geniesst aber eine eine erhöhte Ehrenstellung. Wie nennt sich das? keystone Potentia sine virtute Primus inter pares Princeps proforma Sine armis princeps 8. International: Welches Land begrüsste vor Corona jährlich die meisten ausländischen Touristen? keystone China Frankreich Italien USA 9. Sport: Wer war der letzte Deutsche, der die Torschützenkrone der Bundesliga in Empfang nehmen durfte? keystone Alex Meier Mario Gomez Miroslav Klose Stefan Kiessling 10. Tierwelt: Welche Aussage zum Schnabeltier stimmt NICHT? Imgur Sie produzieren Gift. Sie legen Eier. Es sind Säugetiere. Es sind Vegetarier.

Vermisst du Ausgang und Clubben? Versuch es mit diesen Auto-Tänzen! Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

