QDH: Huber gibt es sogar als Kaff (in den USA) Bild:

Liebe Huberquizzer

Did you know? Es gibt einen Ort in Ohio namens Huber Heights. Huber-Anhöhen quasi. Die Stadt ist sogar eine Boomtown und ist seit 1970 von unter 20’000 Einwohnern auf über 43’000 gewachsen. Leben tut man in Huber Heights von der Trucking-Industrie. Laut Wikipedia kämpfen zahlreiche Restaurantketten um Gunst und Hunger der LastwagenfahrerInnen. Die Stadt befindet sich in der Nähe der Kreuzung der beiden Schnellstrassen Interstate 70 und 75. Man könnte sich fast keinen idyllischeren Ort vorstellen.

Riechst du das Bild auch? Die Chlor-Pommes-Mischung? Hier fühlt man sich wohl. Im Aquatic Center at the (Huber) Heights. PS: Es hat eine Rutschbahn! Bild: Shutterstock

Benannt ist die Stadt nach Charles Huber, der dort ein paar Häuser bauen liess.

Was gibt es sonst noch zu sagen über Huber Heights?

Das Motto lautet «Come Grow With Us!». Hierzulande versteht man unter Growen ja das Anpflanzen von Marihuana. Ich glaube nicht, dass dies in Huber Heights ähnlich verwendet wird. Dort wird es wohl doppeldeutig verwendet: Wachse! Ein Ort, um zu wachsen! Obwohl, einiges deutet darauf hin, dass auch in Huber Heights hin und wieder ein Dübel geraucht wird: Der Wiederaufbau des örtlichen Einkaufszentrums (Marian Meadows) will nicht richtig in die Gänge kommen. Vor ein paar Monaten zog ein Investor geplante 40 Millionen zurück. Und das Design der Homepage der Stadt sieht auch aus, als hätte sich Calvin einen gemütlichen Abend gemacht.

Herzlich Willkommen auf der Homepage von Huber Heights! bild: screenshot hhoh.org

Weil Marian Meadows noch immer brach liegt, müssen die Einwohner halt ins Huber Center (Google-Bewertung 4,1). Dort gibt es neben einer Bar immerhin auch so etwas wie eine Trampolinhalle.

Ich will unbedingt mal mit unserer hellsten Kerze nach Huber Heights – in der Clarkade bisschen gamen, die riesige Auswahl Büchsenfrass angucken und dann in der drögen amerikanischen Durchschnittslangeweile endlich wieder zur Ruhe kommen. bild: screenshot google

Wer nun vor Begeisterung bereits daran ist, hier sämtliche Zelte abzureissen, die Wohnung gekündigt und den Hund eingeschläfert hat, für den gibt es weitere positive Nachrichten. Am 7648 Rothfield Drive steht ein 3-Schlafzimmer-Haus (2 Nasszellen) frei. Für 195’000 Franken gehört es dir.

bild: screenshot Zillow.com

Fast schon feudal wird es am 6109 Little Creek. Dort steht ein 4-Schlafzimmer-Haus für 245’000 Dollar mit frisch renoviertem Dach. Es wartet nur auf einen Schweizer Käufer. Das Beste an dieser Immobilie: Das komplette Areal ist eingezäunt. So, wie es sich gehört. Da kann man sich fast nicht mehr zurückhalten, eine Tour zu requesten.

Und das nächste Mal berichten wir von der Mohrenbrauerei Huber aus Dornbirn.

Eieiei.

Und jetzt Quiz.

