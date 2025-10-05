bedeckt, wenig Regen
Wissen

Quizz den Huber: Das schwierigste Quiz der Schweiz.

QDH: Huber im Nebel

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Schlägst du sie? Einfach wird es nicht.
05.10.2025, 19:5505.10.2025, 20:01
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

Jane Goodall – bei ihr war der Name Programm – ist in dieser Woche 91-jährig verstorben. Sie setzte sich ein Leben lang für vom Aussterben bedrohte Primaten ein. Unter diesem Label läuft ja auch unser Dani Huber. Es scheint tatsächlich, dass Ignoranz und Dummheit langsam überhandnehmen. Die Vision von Idiocracy scheint sich zu bewahrheiten.

Anyway. Mit unserem Familienquiz leisten wir einen klitzekleinen Beitrag, dass Menschen wie Huber nicht aussterben. Uns deswegen mit Frau Goodall zu vergleichen, wäre natürlich komplett vermessen. Aber vielleicht sind wir ein kleines bisschen Goodatinybit?

Und damit Quiz!

PS: Fast hätte ich es vergessen. Wir verschwinden auch. Im Nebel der Herbstferien. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder!

10 Fragen
QDH #349

Schlägst du unsere hellste Kerze im Quiz? Einfach wird es nicht.

Geheimdienst-Enthüllung: Russische Killerdrohne fliegt nur dank Schweizer Technik

Video: watson/lucas zollinger
«Die Sims» wird verkauft – nun sorgen sich Fans um LGBTQIA+-Inhalte 🎮
«Die Sims» wird verkauft – nun sorgen sich Fans um LGBTQIA+-Inhalte 🎮
Wir waren am «Pudding-mit-Gabel-essen»-Treffen in Zürich
