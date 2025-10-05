Quizz den Huber: Das schwierigste Quiz der Schweiz.

QDH: Huber im Nebel Bild:

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Schlägst du sie? Einfach wird es nicht.

Liebe Huberquizzer



Jane Goodall – bei ihr war der Name Programm – ist in dieser Woche 91-jährig verstorben. Sie setzte sich ein Leben lang für vom Aussterben bedrohte Primaten ein. Unter diesem Label läuft ja auch unser Dani Huber. Es scheint tatsächlich, dass Ignoranz und Dummheit langsam überhandnehmen. Die Vision von Idiocracy scheint sich zu bewahrheiten.

Anyway. Mit unserem Familienquiz leisten wir einen klitzekleinen Beitrag, dass Menschen wie Huber nicht aussterben. Uns deswegen mit Frau Goodall zu vergleichen, wäre natürlich komplett vermessen. Aber vielleicht sind wir ein kleines bisschen Goodatinybit?

Und damit Quiz!

PS: Fast hätte ich es vergessen. Wir verschwinden auch. Im Nebel der Herbstferien. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder!

10 Fragen QDH #349 Schlägst du unsere hellste Kerze im Quiz? Einfach wird es nicht.