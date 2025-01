QDH: Huber stürzt ab! Bild:

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze. Hast du gegen ihn eine Chance? Einfach wird es nicht, auch wenn er heute einen schlechten Tag hat (und ordentlich einen im Tee hat).

Liebe Huberquizzer

Heute quizzen wird den Huber wieder einmal am Telefon. Denn unsere hellste Kerze hat seit gestern Ferien und das bedeutet, dass er heute Mittag ordentlich in den Brüchen ist.

Als wir ihn um 16:39 anrufen, sitzt er noch immer im Morgenmantel beim Brunch mit seiner Begleitung. Aufgestanden ist er erst «um ca. 14:00».

Was ist «Quizz den Huber»? Bei «Quizz den Huber» (QDH) hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

«Ja simmo dänn no Achzäni?», fragt Sportchef Meile deshalb mit gespielter Entrüstung, als er an unserem Videocall vorbeischlendert. Natürlich kennt auch er unseren Pappenheimer. Apropos natürlich: Natürlich gehört zu einem ausgiebigen Huber-Brunch eine Flasche Champagner. Die merkt man ihm an, als wir zum Quiz übergehen.

Das sind gute Vorzeichen für euch. Denn die Erfahrung zeigt: Hirndoping betreibt Huber mit seinem Champagner-Frühstück nicht.

War das jetzt Hubers Absturz? Oder folgt noch ein zweiter im Quiz? Gleich erfährst du mehr.

Zuvor aber noch dies: Die Umfrage im letzten Quiz zeigt klar: «flasch» oder «falsch» – egal. Ich darf in Zukunft bei den falschen Antworten stehen lassen, was da gerade getippt wird. Damit kann ich gut leben. Wie sich das allerdings entwickelt, werden wir sehen. Ich habe mir eine neue (mechanische) Tastatur gegönnt und muss mich noch etwas auf das neue Layout umgewöhnen.

Oh. Und noch dies! Wir gönnen Huber die Ferien und machen eine erste Pause in diesem Jahr (bis am 16. Februar).

So. Und jetzt Quiz.

