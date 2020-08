QDH: Huber tappt im Dunkeln und schwitzt. Aber nicht wegen der Hitze

BAG korrigiert sich: Die meisten Coronainfektionen passieren im Familienumfeld

Nicht im Ausgang, sondern im Kreis der Familie stecken sich in der Schweiz die meisten Menschen mit dem Coronavirus an. Das meldet am Sonntag das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und korrigiert damit frühere Angaben.

Noch am Freitag hatte der Bund gemeldet, die meisten rückverfolgbaren Ansteckungen mit dem Coronavirus würden in Clubs passieren. Das ist falsch. Für diesen Fehler «entschuldigt» sich das BAG am Sonntag in einer Mitteilung. Passiert sei der Fehler bei der Auswertung, wobei Zahlen in einer Tabelle falschen Ansteckungsorten zugeteilt worden seien.

Korrekt ist: Zwischen dem 16. Juli und dem 1. August geschahen 27.2 Prozent der laborbestätigten und rückverfolgbaren Ansteckungen in der Schweiz mit …