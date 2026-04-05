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Quizz den Huber: Wer ihn im Quiz besiegt, ist fast schon ein Genie

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QDH: Wir hören etwas läuten. Und es sind nicht die Osterglocken

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze. Du darfst gegen sie antreten – einfach wird es aber nicht.
05.04.2026, 19:5905.04.2026, 19:59
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

Wir haben ein Ja!

Ich darf euch die frohe Botschaft überbringen, dass Fabian die siebte Frage des letzten Quiz korrekt beantworten konnte und damit den Bund des Lebens mit Lilian eingeht.

Wir gratulieren den zukünftigen Eheleuten von ganzem Herzen und sind mächtig stolz, ein Teil der Zielankunft ihrer wunderbaren Reise gewesen sein zu dürfen. Die gesamte Redaktion feiert mit und wir wünschen euch, Fabian und Lilian, weiterhin nur das Allerbeste auf eurem gemeinsamen Weg. Das wird super!

So.

Und jetzt Quiz!

10 Fragen
Cover Image

QDH #372

Kannst du unsere hellste Kerze besiegen? Einfach wird es nicht.

Megastau vor dem Gotthard verzögert Osterferien für Tausende Reisende

Video: watson/lucas zollinger
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