Quizz den Huber: Gewinnst du gegen unsere hellste Kerze der Redaktion?

QDH: Heute gibt es mehr als nur Punkte zu gewinnen!

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Du darfst gegen sie antreten und dann Contenance bewahren, wenn du verlierst. Haha. Nein, heute könntest du vielleicht sogar gewinnen.

Patrick Toggweiler Folge mir

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Liebe Huberquizzer

Wir erhielten kürzlich eine kleine Kritik / einen Input. Die Fragen bei QDH würden zu sehr auf Wissen abzielen, «mit dem sich Männer damals wie (offenbar) heute rühmen».

Wie bei allen vorbildlichen Kritiken folgte auch gleich ein Verbesserungsvorschlag: «Wie wäre es zur Abwechslung fix mit Fragen, die auf Wissen im Bereich des Sozialen / Zusammenlebens abzielen – also den ungerechtfertigterweise ‹weiblich› konnotierten Bereich?»

Mir wurde nur ein Screenshot des Inputs zugespielt – wer die Absendeperson ist, weiss ich nicht. Doch das Anliegen ist natürlich unabhängig davon wichtig – und ich werde es bis zu einem gewissen Grad zu beherzigen versuchen.

Wie so oft ist der Grat schmal. Das Konzept von QDH war und bleibt, die klassischen Quizkategorien wie «Schweiz», «Sport», «Geographie», «Geschichte», «Wissenschaft», «Kunst & Kultur» und «Populärkultur» abzufragen. Da wird auch nicht daran gerüttelt. Damit aber sind wir erst bei sieben Fragen. Luft für den obigen Themenbereich ist durchaus vorhanden. Wir werden uns also bemühen, denn das Anliegen ist berechtigt. Für Vorschläge, das Haus zu renovieren, sind wir offen. Das gesamte Haus abreissen werden wir deshalb nicht.

Und das bringt uns zum nächsten Punkt in dem Mail: « … weshalb das Quiz mit den Sauf-Anekdoten der Redaktion teils unangenehm antiquiert wirkt. Schade.»

Auch dieser Punkt hat durchaus Berechtigung – nur ist der Bewegungsspielraum weniger gross. Es quizzt hier ein fast 50-Jähriger einen Ü-60er beim Bier. Angestaubt ist hier eigentlich alles: Die Idee, die Protagonisten und auch das Abfeiern des Alkoholkonsums. Obwohl ich mich nur sehr bedingt an Alkohol-Anekdoten erinnere. Erwähnungen – vermutlich zu viele. Anekdoten? So Bukowski-Style? Vielleicht die mit Hubers Brillenodyssee?

Anyway

Den Staub werden wir nicht wegkriegen – nicht mit QDH. Die Frage aber ist doch vielmehr: Reagiert man darauf allergisch – oder empfindet man ihn zu einem gewissen Grad als gemütlich? Es wird in beiden Lagern Vertreter geben.



Was wir mit dem Huber-Quiz sicher nicht wollen – und wir bemühen uns, das tunlichst zu vermeiden: Mit unserer Altherrenart zu diskriminieren oder zu verletzen. Davon aber sind wir aber weit weg, so glauben wir. Lange Rede kurzer Sinn: Wir sind dankbar für jeden Verbesserungsvorschlag, aus unserer faltigen Haut fahren können wir aber nicht.

So.

Und jetzt Quiz!

10 Fragen QDH #371 Das schwierigste Quiz im DACH-Raum. Aber Du schaffst das!