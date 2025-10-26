wechselnd bewölkt
Quizz den Huber: Unsere hellste Kerze steht im Sturm

QDH: Unsere hellste Kerze steht im Sturm

Bild: watson.ch
Jede Woche stellen wir unserer hellsten Kerze 10 sauschwierige Fragen. Kannst du sie in diesem Quiz schlagen? Einfach wird es nicht.
26.10.2025, 20:1726.10.2025, 20:55
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

Heute erlaube ich mir einmal eine kürzere Einleitung. Das Quiz der letzten Woche war grenzwertig schwierig, das gebe ich zu. Manchmal merkt man es erst im Nachhinein. So auch heute: Es geht ungefähr im selben Masse weiter mit Hubers Trefferquote. Die Frage ist, wie lange? Kann er das Ruder noch in diesem Quiz rumhubern? Oder landet er wieder im Viererclub?

Ihr werdet es sehen. Jetzt. Im Quiz.

10 Fragen
Cover Image

QDH #351

Schlägst du die hellste Kerze von watson?

Wie viel weiss Rauszeit-Reto über Schweizer Gemeinden?

Video: watson/reto fehr/david indumi
Themen
Firma wirbt mit Aufzug, den die Louvre-Diebe benutzen
Video: watson
6
