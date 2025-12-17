Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien
Und noch, weil wichtig, auf Hochdeutsch:
Das Titelbild:
Das sollte es beinhalten:
Das Spagettimonster blickt auf die Erde und verwirft seine nudeligen Anhängsel
So soll das Werk heissen:
Spagetton
Die Idee kam von:
Nicht mir
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
Best-of Kommentarspalte:
Picdump
Endlich wieder Mittwoch!
Freunde, noch eine Woche …
Wenn man viel zu sehr in Weihnachtsstimmung kommt
¯\_(ツ)_/¯
Eltern eines neugeborenen Mädchens so:
Das wäre doch mal wirklich interessant.
Badumtss.
Funktioniert nur auf Englisch.
Das ist so brutal.
Wenn mein Mann mich fragt, wo etwas ist, ich es aber bereits weggeworfen habe.
Heute das wohl fieseste Meme.
Man muss beide gesehen haben.
Warum haben die Menschen aufgehört, Wunder zu bauen?
Das haben wir nicht.
Was hat mich verrarten?
Freund: Wie viel hast du letzte Nacht geschlafen?
Ich: Ich habe genug geschlafen.
Auch ich:
Ach, Wortspiele … 🥰
Funktioniert nur auf Englisch.
Er hat Tinder durchgespielt.
Hast du jemals «Fick die Polizei» gesagt? Nun, jetzt hast du die Gelegenheit dazu.
Ich kann es voll nachvollziehen.
Manche Leute: Lebe, lache, liebe.
Ich: Pizza, Tacos, Speck.
Sie kann gar nicht darüber lachen.
Weisst du, was nicht nachwächst, Susan? Vertrauen.
Die wohl schönste Verbildlichung heute.
Wenn du dich mit positiven Menschen umgibst, aber trotzdem ein Arschloch bist.
Da wird einem fast schlecht.
[Der erste Tag in der Hölle]
Hostess: Willkommen in der Hölle. Bitte nehmen Sie Platz.
Kellner: *schenkt Wein ein* Ihr Steak kommt gleich, Sir.
Ich: Wow, das ist gar nicht so schlecht.
Eine Gruppe Kellner nähert sich aus der Ferne: Happppyyyy biiirrrthhh....
Sie schätzen es einfach nicht – darum müssen sie!
Meine urkomischen Dad-Jokes.
Meine undankbare Familie.
Ein bisschen Schmuddel.
Ich öffne den Inkognito-Modus.
Pornos. Dumme Fragen.
System ausgedribbelt.
Wenn dein Vermieter sagt, dass Hunde nicht erlaubt sind.
Badumtss!
Beethoven: Seid ihr bereit für ein paar heisse Symphonien?
Publikum: JA!!!
Beethoven: Ich kann euch nicht hören.
🫡
Als Musiker ist das grösste Kompliment, das man erhalten kann, das von einem anderen Musiker.
Zum grossen Glück!
Harry und Marv auf Kaution freigelassen. Gerade rechtzeitig zu Weihnachten.
Das war wohl zu sauer.
Warum fühlt sich das jedes Jahr so an?
Die Monate von Januar bis Dezember.
Ich finde dieses Meme wirklich jedes Mal lustig.
Meine Mutter: Warum schläfst du nicht gern bei Oma? Omas Haus:
Ich spüre es auch schon langsam. *husthust*
Du bist krank, wenn du denkst, dass es lustig ist, wenn Kinder hinfallen.
Ich:
....
Gott ist Liebe* (es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen)
Hauptsache glücklich.
Ich: Ich muss mein Leben auf die Reihe kriegen.
Auch ich:
Wohl eher zweiteres.
Ich verstehe ja auch nicht viel von beiden Welten, aber das weiss sogar ich.
Und damit: schöne Weihnachten allerseits!
Danke für eure Liebe gegenüber dem PiDi. 🫶🏻
Sergio