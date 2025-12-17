Nebel-1°
Picdump 168 – Nochmal Meme vor den Ferien

Picdump

Picdump 168 – noch einmal Memes vor den grossen Ferien

17.12.2025, 04:5217.12.2025, 04:52
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Liebe PiDi-Fans, das isch der letscht PiDi bevor das zwei Wuche ind Fästtags-Pause geit. Gniässets also numal so richtig!

Und noch, weil wichtig, auf Hochdeutsch:

Betreffend dem Titelbild ist klar, es wird abgeschafft. Ihr wart euch relativ einig. Hier das Ergebnis:
Bild
Bild: watson
Ihr wart euch auch relativ einig, wie das Titelbild in Zukunft aussehen soll. Die klare Mehrheit hat vorgeschlagen, dass neu die Top 3 Memes der Vorwoche das Titelbild zieren sollen. Auch ich finde die Idee grossartig. Und so soll es ab nächstem Jahr sein. Bis dahin aber noch einmal:

Das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:
Das Spagettimonster blickt auf die Erde und verwirft seine nudeligen Anhängsel

So soll das Werk heissen:
Spagetton

Die Idee kam von:
Nicht mir

Und hier ist es:
Bild
Bild: keytone/watson
Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!
Deine Picdump-Teaserbild-Idee!
Lass uns an deinen Gedanken teilhaben!
Das erwartet dich heute:
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Gummibärenbande
Leser-Kommentar von Gummibärenbande
10.12.2025 05:15
Schönen PIDI allerseits
Zu: Picdump 167 – es regnet Memes und Katzen
Banana.For.Scale
Leser-Kommentar von Banana.For.Scale
10.12.2025 10:48
Hier gibt’s nicht genug Blackdump. 🤨
Zu: Picdump 167 – es regnet Memes und Katzen
Bild
Zürischnurre
Leser-Kommentar von Zürischnurre
10.12.2025 08:15
Auf jeden Fall Team Förster.
Zu: Picdump 167 – es regnet Memes und Katzen
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
10.12.2025 06:52
Guten Morgen miteinander,
Zu: Picdump 167 – es regnet Memes und Katzen
Bild
Zürischnurre
Leser-Kommentar von Zürischnurre
10.12.2025 12:54
Ich wollte nur noch anmerken dass ich heute 3 mal in den Best of bin. 🎉 Zugegeben einmal doppelt aber es zählt trotzdem.🤓
Zu: Picdump 167 – es regnet Memes und Katzen
Bild
Biko
Leser-Kommentar von Biko
10.12.2025 06:26
Ministry of Silly Walks Uhr - So um 12 Uhr ist eine wilde Zeit
Zu: Picdump 167 – es regnet Memes und Katzen
Bild
Zürischnurre
Leser-Kommentar von Zürischnurre
10.12.2025 08:13
Mechthild, Mechthild! ✊🚺
Zu: Picdump 167 – es regnet Memes und Katzen
Bild
Ameo
Leser-Kommentar von Ameo
10.12.2025 10:39
Linke das Herz links drücken, Rechte den Blitz rechts. 😉
Zu: Picdump 167 – es regnet Memes und Katzen
Bild
ZinName
Leser-Kommentar von ZinName
10.12.2025 08:26
Und weils so lustig war noch eins.
Zu: Picdump 167 – es regnet Memes und Katzen
Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
10.12.2025 07:16
Da muss man zuerst darauf kommen...?!
Zu: Picdump 167 – es regnet Memes und Katzen
Bild
Wilma Bier
Leser-Kommentar von Wilma Bier
10.12.2025 06:26
Miuff?
Zu: Picdump 167 – es regnet Memes und Katzen
Bild
Macrönli
Leser-Kommentar von Macrönli
10.12.2025 08:34
Ha! Dann ist ja alles gut.
Zu: Picdump 167 – es regnet Memes und Katzen
Bild
Jackie Brown
Leser-Kommentar von Jackie Brown
10.12.2025 07:11
😅🐈‍⬛
Zu: Picdump 167 – es regnet Memes und Katzen
Bild
Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
10.12.2025 09:04
Ja dann halt nicht 😑
Zu: Picdump 167 – es regnet Memes und Katzen
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
10.12.2025 06:56
Kommt ungefähr hin...
Zu: Picdump 167 – es regnet Memes und Katzen
Bild

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild
Bild: internet

Freunde, noch eine Woche …

Bild
Bild: imgur

Wenn man viel zu sehr in Weihnachtsstimmung kommt

¯\_(ツ)_/¯

Bild
Bild: imgur

Eltern eines neugeborenen Mädchens so:

Das wäre doch mal wirklich interessant.

Bild
Bild: imgur

Badumtss.

Bild
Bild: instagram

Funktioniert nur auf Englisch.

Das ist so brutal.

Bild
Bild: imgur

Wenn mein Mann mich fragt, wo etwas ist, ich es aber bereits weggeworfen habe.

Heute das wohl fieseste Meme.

Bild
Bild: instagram

Man muss beide gesehen haben.

Bild
Bild: imgur

Warum haben die Menschen aufgehört, Wunder zu bauen?
Das haben wir nicht.

Was hat mich verrarten?

Bild
Bild: imgur

Freund: Wie viel hast du letzte Nacht geschlafen?
Ich: Ich habe genug geschlafen.
Auch ich:

Ach, Wortspiele … 🥰

Bild
Bild: instagram

Funktioniert nur auf Englisch.

Er hat Tinder durchgespielt.

Bild
Bild: instagram

Hast du jemals «Fick die Polizei» gesagt? Nun, jetzt hast du die Gelegenheit dazu.

Ich kann es voll nachvollziehen.

Bild
Bild: imgur

Manche Leute: Lebe, lache, liebe.
Ich: Pizza, Tacos, Speck.

Sie kann gar nicht darüber lachen.

Bild
Bild: imgur

Weisst du, was nicht nachwächst, Susan? Vertrauen.

Die wohl schönste Verbildlichung heute.

Bild
Bild: imgur

Wenn du dich mit positiven Menschen umgibst, aber trotzdem ein Arschloch bist.

Da wird einem fast schlecht.

Bild
Bild: imgur

[Der erste Tag in der Hölle]
Hostess: Willkommen in der Hölle. Bitte nehmen Sie Platz.
Kellner: *schenkt Wein ein* Ihr Steak kommt gleich, Sir.
Ich: Wow, das ist gar nicht so schlecht.
Eine Gruppe Kellner nähert sich aus der Ferne: Happppyyyy biiirrrthhh....

Sie schätzen es einfach nicht – darum müssen sie!

Bild
Bild: imgur

Meine urkomischen Dad-Jokes.
Meine undankbare Familie.

Ein bisschen Schmuddel.

Bild
Bild: imgur

Ich öffne den Inkognito-Modus.
Pornos. Dumme Fragen.

System ausgedribbelt.

Bild
bild: imugr

Wenn dein Vermieter sagt, dass Hunde nicht erlaubt sind.

Badumtss!

Bild
Bild: imgur

Beethoven: Seid ihr bereit für ein paar heisse Symphonien?
Publikum: JA!!!
Beethoven: Ich kann euch nicht hören.

🫡

Bild
Bild: imgur

Als Musiker ist das grösste Kompliment, das man erhalten kann, das von einem anderen Musiker.

Zum grossen Glück!

Bild
Bild: imgur

Harry und Marv auf Kaution freigelassen. Gerade rechtzeitig zu Weihnachten.

Das war wohl zu sauer.

Bild
Bild: instagram

Warum fühlt sich das jedes Jahr so an?

Bild
Bild: imgur

Die Monate von Januar bis Dezember.

Ich finde dieses Meme wirklich jedes Mal lustig.

Bild
Bild: instagram

Meine Mutter: Warum schläfst du nicht gern bei Oma? Omas Haus:

Ich spüre es auch schon langsam. *husthust*

Bild
Bild: instagram

Du bist krank, wenn du denkst, dass es lustig ist, wenn Kinder hinfallen.
Ich:

....

Bild
Bild: imgur

Gott ist Liebe* (es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Hauptsache glücklich.

Bild
Bild: imgur

Ich: Ich muss mein Leben auf die Reihe kriegen.
Auch ich:

Wohl eher zweiteres.

Bild
Bild: instagram

Ich verstehe ja auch nicht viel von beiden Welten, aber das weiss sogar ich.

Bild
Bild: instagram

Und damit: schöne Weihnachten allerseits!

Bild
Bild: instagram
So, und jetzt gehts in die Ferien. Den nächsten PiDi gibts am 07. Januar. 2026. Geniesst die Feiertage mit euren Liebsten und habt einen guten Rutsch!

Danke für eure Liebe gegenüber dem PiDi. 🫶🏻

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

