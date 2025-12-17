Picdump

Liebe PiDi-Fans, das isch der letscht PiDi bevor das zwei Wuche ind Fästtags-Pause geit. Gniässets also numal so richtig!

Und noch, weil wichtig, auf Hochdeutsch: Betreffend dem Titelbild ist klar, es wird abgeschafft. Ihr wart euch relativ einig. Hier das Ergebnis:

Bild: watson

Ihr wart euch auch relativ einig, wie das Titelbild in Zukunft aussehen soll. Die klare Mehrheit hat vorgeschlagen, dass neu die Top 3 Memes der Vorwoche das Titelbild zieren sollen. Auch ich finde die Idee grossartig. Und so soll es ab nächstem Jahr sein. Bis dahin aber noch einmal:

Das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Das Spagettimonster blickt auf die Erde und verwirft seine nudeligen Anhängsel

So soll das Werk heissen:

Spagetton



Die Idee kam von:

Nicht mir

Und hier ist es:

Bild: keytone/watson

Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!

Das erwartet dich heute:

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: internet

Freunde, noch eine Woche …

Wenn man viel zu sehr in Weihnachtsstimmung kommt

¯\_(ツ)_/¯



Eltern eines neugeborenen Mädchens so:

Das wäre doch mal wirklich interessant.

Badumtss.

Funktioniert nur auf Englisch.

Das ist so brutal.

Wenn mein Mann mich fragt, wo etwas ist, ich es aber bereits weggeworfen habe.

Heute das wohl fieseste Meme.

Man muss beide gesehen haben.

Warum haben die Menschen aufgehört, Wunder zu bauen?

Das haben wir nicht.​

Was hat mich verrarten?

Freund: Wie viel hast du letzte Nacht geschlafen?

Ich: Ich habe genug geschlafen.

Auch ich:

Ach, Wortspiele … 🥰

Funktioniert nur auf Englisch.

Er hat Tinder durchgespielt.

Hast du jemals «Fick die Polizei» gesagt? Nun, jetzt hast du die Gelegenheit dazu.

Ich kann es voll nachvollziehen.

Manche Leute: Lebe, lache, liebe.

Ich: Pizza, Tacos, Speck.

Sie kann gar nicht darüber lachen.

Weisst du, was nicht nachwächst, Susan? Vertrauen.

Die wohl schönste Verbildlichung heute.

Wenn du dich mit positiven Menschen umgibst, aber trotzdem ein Arschloch bist.

Da wird einem fast schlecht.

[Der erste Tag in der Hölle]

Hostess: Willkommen in der Hölle. Bitte nehmen Sie Platz.

Kellner: *schenkt Wein ein* Ihr Steak kommt gleich, Sir.

Ich: Wow, das ist gar nicht so schlecht.

Eine Gruppe Kellner nähert sich aus der Ferne: Happppyyyy biiirrrthhh....

Sie schätzen es einfach nicht – darum müssen sie!

Meine urkomischen Dad-Jokes.

Meine undankbare Familie.



Ein bisschen Schmuddel.

Ich öffne den Inkognito-Modus.

Pornos. Dumme Fragen.

System ausgedribbelt.

Wenn dein Vermieter sagt, dass Hunde nicht erlaubt sind.

Badumtss!

Beethoven: Seid ihr bereit für ein paar heisse Symphonien?

Publikum: JA!!!

Beethoven: Ich kann euch nicht hören.

🫡

Als Musiker ist das grösste Kompliment, das man erhalten kann, das von einem anderen Musiker.

Zum grossen Glück!

Harry und Marv auf Kaution freigelassen. Gerade rechtzeitig zu Weihnachten.

Das war wohl zu sauer.

Warum fühlt sich das jedes Jahr so an?

Die Monate von Januar bis Dezember.

Ich finde dieses Meme wirklich jedes Mal lustig.

Meine Mutter: Warum schläfst du nicht gern bei Oma? Omas Haus:

Ich spüre es auch schon langsam. *husthust*

Du bist krank, wenn du denkst, dass es lustig ist, wenn Kinder hinfallen.

Ich:

....

Gott ist Liebe* (es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Hauptsache glücklich.

Ich: Ich muss mein Leben auf die Reihe kriegen.

Auch ich:

Wohl eher zweiteres.

Ich verstehe ja auch nicht viel von beiden Welten, aber das weiss sogar ich.

Und damit: schöne Weihnachten allerseits!

So, und jetzt gehts in die Ferien. Den nächsten PiDi gibts am 07. Januar. 2026. Geniesst die Feiertage mit euren Liebsten und habt einen guten Rutsch!



Danke für eure Liebe gegenüber dem PiDi. 🫶🏻



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

