Wolkenfelder, kaum Regen
Quizz den Huber: Wer ihn schlägt, ist ein wahrer Quizprofi

QDH: Halloween-Huber hat nie Angst. Nur vor der fiesen Geografiefrage

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze. Schlägst du sie im Quiz? Einfach wird es nicht.
02.11.2025, 19:4702.11.2025, 19:47
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

Mit dem Schwierigkeitsgrad dieses Quiz ist es so eine Sache. Fragen nach der Anzahl Zähne eines Delfinbabys (hat noch keine), die exakte Kilometerzahl des Nürburgrings (20,832 Kilometer) oder die Wohnbevölkerung von Indien (1,451 Milliarden und steigend) stellen wir nicht. Schwierig solls schon sein – aber nicht unmenschlich.

Was ist «Quizz den Huber»?
Bei Quizz den Huber hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) im Quiz anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

Es ist nicht immer einfach, auf dem schmalen Grad zwischen fair-schwierig und blödsinnig-schwierig zu wandeln. Einige der Fragen der letzten Quiz könnte man durchaus als Absturz werten. Meine Kontrollgruppe für den Schwierigkeitsgrad (Peter Blunschi) antwortet auf mein Nachforschen denn auch ganz typisch: «Die letzten beiden waren schwierig. Das kann man durchaus so sagen.» Übersetzt heisst das: Es war mörderisch. Wie mörderisch, lässt sich auch mit Zahlen belegen: Die Tollwutfrage wurde nur von sechs Prozent aller Quizzer korrekt beantwortet. Das ist bei vier Auswahlmöglichkeiten natürlich enorm tief. So tief, dass gewisse die Korrektheit anzweifelten. Obwohl ich, wie von einigen korrekt antizipiert, die Info von Wikipedia hatte, wird der Artikel durch eine entsprechende Studie gedeckt. Hier.

Anyway.

Vergraulen will ich euch mit den Fragen nicht, überschiessen bei der Korrektur aber auch nicht. Deshalb könnte es sein, vielleicht, wenn es nun ganz dumm gekommen ist, dass das Huber-Quiz erneut ziemlich knackig wurde.

Ihr werdet es sehen.

So. Ich muss jetzt zur Halloween-Kostümverleihung. Huber hat dort sicher nicht gewonnen (er kam unverkleidet). Vielleicht aber ja im Quiz.

QDH #352

Wenig lehrt Huber das Fürchten. Eine schwierige Geografiefrage aber schon.

Das ist gerade im Sudan los – erklärt in 90 Sekunden

Video: watson/delia klo, lucas zollinger
Die 33 gfürchigsten Halloween-Kürbisse
1 / 35
Die 33 gfürchigsten Halloween-Kürbisse
Kürbisse und Räben schnitzen wird im Herbst zum Volkssport. Dabei sind einige Leute schon fast unverschämt talentiert.
Halloween ist vorbei, das waren die besten Monster
