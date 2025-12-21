wechselnd bewölkt
Quizz den Huber: Wer Daniel Huber besiegt, ist ein Genie

Badge Quiz

QDH: Huber macht euch heute genau zwei Geschenke

Bild: watson.ch
Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Du darfst gegen sie antreten. Aber einfach wird es nicht.
21.12.2025, 19:5521.12.2025, 19:55
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

Das Jahresende naht. Wenn mich am Montag oder Dienstag der News-Alltag verschont, dann schaff ich es vielleicht, noch ein Quiz vor dem Jahreswechsel einzuschieben. Garantieren kann ich das aber nicht.

Was ist «Quizz den Huber»?
Bei «Quizz den Huber» hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) im Quiz anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

Sollte dem nicht so sein, wünsche ich allen die frohsten Festtage und dann einen sensationellen Start ins neue Jahr. Mit ziemlicher Sicherheit (ausser eine Krankheit bindet mich zurück) sehen wir uns spätestens am 4. Januar wieder. Fahrt vorsichtig, sowohl im Stau als auch auf der Piste. 2026 wird noch etwas fortschrittlicher als 2025, noch etwas KI-lastiger, vielleicht sogar noch etwas struber. Aber – die Hoffnung stirbt zuletzt – vielleicht auch friedlicher.

So.

Und jetzt Quiz.

PS: Ich habe extrem Lust, wieder einmal so einen richtig guten Sci-Fi-Kracher über die Festtage zu schauen. Hat wer einen Tipp? Vielleicht etwas Neueres (ab 2019). Ab in die Drukos damit!

PPS: Das hier artet langsam in ein Bierdrama aus. Das watson-Bierdrama 2025. Heute musste unsere Quizkerze noch schnell zum nächsten Detailhändler. Schon wieder war der Kühlschrank leer. Ich hoffe, auch in dem Sinn bringt 2026 mehr Stabilität.

11 Fragen
Cover Image

QDH #359

Schlägst du unsere hellste Kerze im Quiz? Einfach wird es nicht!

