Quiz: Meteorologischen Begriffe –.wie gut kennst du sie?

02.06.2024, Brandenburg, Sieversdorf: Blitze leuchten am sp
Bei Unwetter gibt es zahlreiche Begriffe, die oftmals für Verwirrung sorgen können.Bild: keystone

Wetterfrosch oder begossener Pudel – Beweise dein Sturmwissen

Nach dem Sturm: Meteorologische Begriffe sind für dich kein Problem? Dann teste dein Wissen im Quiz.
23.10.2025, 17:0623.10.2025, 17:07
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Es interessiert praktisch jeden und ist ein allzeit beliebtes Smalltalk-Thema: das Wetter. Am Donnerstag fand sich die Schweiz nun in den Ausläufern des Sturmtiefs Benjamin wieder. Besonders im Westen der Schweiz kam es am Morgen zu turbulenten Szenen, nach dem Mittag flachte der Sturm allerdings merklich ab.

Doch was weisst du eigentlich über Stürme? Beweise dein Meteorologie-Wissen hier:

10 Fragen
Cover Image

Wetter-Quiz

Wie gut kennst du dich mit meteorologischen Begriffen aus?

