Auf Antrag der Mehrheit seiner Verkehrskommission nahm der Nationalrat den Strassentunnel Moscia-Acapulco im Locarnese in das Programm auf und erhöhte die Kreditsumme um 38 Millionen Franken, gegen den Willen des Bundesrates. Nun ist der Ständerat am Zug. (sda)

Mit 196 zu 0 Stimmen und ohne Enthaltung hiess der Nationalrat die Vorlage am Dienstag gut. Der Bund soll demnach beispielsweise den Ausbau der Glatttalbahn im Kanton Zürich und die Ostumfahrung von Suhr AG unterstützen. Rund 1200 Massnahmen in 32 Agglomerationsprogramme in allen Landesteilen sollen zum Zug kommen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sexsucht, ein 88fach betrogener Gatte und Intrigen: So lebte die britische Skandalherzogin

2600 Franken mehr pro Familie: Die Schweiz steckt in der Kostenfalle

Messis Vater in Barcelona: «Lionel will zurück» +++ Benzema vor Wechsel nach Saudi-Arabien

Christus, Geld und die Aussicht auf schnellen Sex – was Schweizer Gurus antreibt

Riesiger Damm in der Ukraine schwer beschädigt – 5 Punkte, die du jetzt wissen willst

Credit-Suisse-Übernahme: Der ökonomische Schock kommt erst

Durch die Einverleibung der Credit Suisse in die UBS werden in der Schweiz viele gut bezahlte Arbeitsplätze verloren gehen. Ein Wohlstandsverlust ist unvermeidbar. Die längerfristige Wirkung ökonomischer Schocks kommt aber oft anders daher, als sie in der kürzeren Frist zu erwarten ist.

Am 12. Juni ist Schluss. Die Credit Suisse sollte an diesem Tag definitiv Teil von UBS werden. Das haben die beiden Banken heute Montag gemeinsam bekannt gegeben. Was danach kommt, ist offen. Auch die Frage, welche volkswirtschaftlichen Kosten aus dieser Grossübernahme für die Schweiz anfallen werden.