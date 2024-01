Bahnverkehr zwischen Zürich HB und Aarau eingeschränkt

Ein Label für Flug-Food? Coop, Migros und Co. winken ab

Betroffene Unternehmen wehren sich gegen eine Deklarationspflicht für Frischprodukte, die per Flugzeug importiert werden. Unterstützt wird die Forderung hingegen von einem der mächtigsten Verbände der Schweiz.

Crevetten aus Vietnam, Ananas aus Costa Rica oder Rindfleisch aus Paraguay: In der Produktepalette der Detailhändler finden sich etliche Lebensmittel, die per Flugzeug in die Schweiz gelangen. Deren Klimabilanz ist deutlich schlechter als bei identischen Produkten, die per Schiff, Bahn oder Lastwagen eingeführt werden. Gemäss einem Bericht der Wissenschaftskommission des Nationalrats belastet etwa eine per Flugzeug importierte Mango die Umwelt zehnmal stärker als eine Mango, die per Schiff geliefert wird.