Bald sollten Behinderte alle Bahnhöfe allein nutzen können – die Realität sieht anders aus

Viele öV-Unternehmen hätten die Frist schlicht verschlafen, vor allem in den ersten zehn, fünfzehn Jahren. Auf Druck der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) hätte die Bahnunternehmen die Problematik mittlerweile grösstenteils erkannt. Beim öffentlichen Strassenverkehr hingegen, wo die Kantone, Städte und Gemeinden in der Verantwortung stünden, sei von dieser Entwicklung noch kaum etwas zu spüren.

Am 1. Januar 2004 trat das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) in Kraft. Die Besitzer von Fahrzeugen und Haltestellen des öffentlichen Verkehrs hatten also zwanzig Jahre Zeit zur Umsetzung. Dass es damit nicht vollständig geklappt hat, führen VöV und die Gemeinwesen der öffentlichen Hand auf hohe Kosten für bauliche Anpassungen zurück.

In der Schweiz ist die volle Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr, die laut Gesetz Ende dieses Jahrs erreicht sein sollte, noch in weiter Ferne. Erst 60 Prozent der Bahnhöfe werden beispielsweise Ende des Jahres für Menschen mit Behinderungen autonom nutzbar sein. Für Inclusion Handicap ein Affront.

Russische Militärblogger in Panik: «Ukrainer setzen sich am Ostufer des Dnepr fest»

An der Besichtigung des Lego-Jahrhundertfundes – so war es

Welche Restaurant-Kette wünscht ihr euch wirklich für die Schweiz?

Five Guys – bekanntlich Barack Obamas liebste Hamburgerkette – kommt in die Deutschschweiz. Carl's Jr., eine weitere US-Burger-Kette, expandiert ebenfalls in die Schweiz. Eine erste Filiale soll im Dezember in Schaffhausen eröffnet werden.