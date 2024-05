QDH: Huber muss durch den Sturm

Mehr «Quiz»

Liebe Huberquizzer

Viele werden es wissen: Dieses Quiz wird jeweils am Freitagabend produziert. Zuerst die Fragen, dann quizze ich den Huber zu einem Bierchen.

Was viele nicht wissen: Bei uns im watson-Kühlschrank hat es eigentlich immer Bier. Oftmals vom Marketing oder dem Verkauf organisiert. Nicht immer trifft es unseren Geschmack. So auch in dieser Woche.

Und deshalb holte Huber kurz nach der Mittagspause schnell ein paar leckere Bierchen.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei Quizz den Huber hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) im Quiz anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20.00 Uhr auf watson.ch.

Diese waren, als wir um 17.00 Uhr zum Akt schreiten wollten, allerdings bereits weggesoffen. Huber, in seiner unendlichen Abneigung gegenüber allem, was nach Bünzli riecht, hatte die Biere nicht angeschrieben. Und offensichtlich liegt die Gratis-Plörre, die aktuell unseren Kühlschrank zusperrt, auch den unwissenden Tätern nicht.

Ehrenmann, wie Huber einer ist, kämpfte er sich deshalb erneut durch den Sturm.

Er wird die Biere auch beim nächsten Mal nicht anschreiben.

So. Und jetzt Quiz.