Wir müssen uns noch gedulden, bis endlich der Sommer kommt

Gerne würden wir euch andere, aufheiternde Nachrichten überbringen, aber: Bis der Sommer wettertechnisch in der Schweiz ankommt, geht es noch einen Moment.

Grund dafür ist laut der Expertin von Meteo Schweiz, Sarah Baumann, ein Tiefdruckgebiet: «Weite Teile Europas sind von einer umfangreichen Tiefdruckzone beeinflusst.» Hinzu komme, dass Höhenkaltluft (Luftmasse, die in der Höhe kälter ist als am Boden) die Bildung von Schauern und Gewittern begünstige.

Wetterprognose Bern In Bern könnte die Sonne am Dienstag eventuell zwischenzeitlich vorbeischauen. Bild: screenshot: meteoschweiz

Wie Meteo Schweiz in seinem Blog schreibt, war der ganze Mai durchzogen von wechselhaftem Wetter. Die einzigen drei aufeinanderfolgenden schönen Tage hatten wir an Auffahrt. Das gute Wetter wird sozusagen blockiert: «Verantwortlich für unser unbeständiges Wetter ist im Wesentlichen ein blockierendes Hoch über Nord- und teils Osteuropa. Dieses Hoch sorgt dafür, dass die Tiefs jeweils eine südlichere Zugbahn einnehmen und in der Folge über Westeuropa eine ziemlich stationäre Tiefdruckzone bilden.»

Wetterprognose Zürich Die Wettervorhersage für Zürich macht nicht so Bock auf Badi. Bild: screenshot: meteoschweiz

Für diese ganze Woche wird kein Wetterumschwung erwartet, wie Sarah Baumann auf Anfrage schreibt: Die wechselhafte Wetterlage hält diese Woche noch an. «Am 1. Juni, meteorologischer Sommeranfang, werden, wahrscheinlich besonders in der Ostschweiz, grössere Niederschlagsmengen erwartet.»

Es gibt aber doch einen klitzekleinen Hoffnungsschimmer: Wie der Monatsausblick zeigt, sollte es nächste Woche etwas trockener werden. Die Expertin erklärt: «Die Schweiz wird nächste Woche voraussichtlich zwischen einem Hoch über dem Atlantik und einer Tiefdruckzone über Mittel- und Osteuropa liegen. Wie weit sich das Hoch ostwärts ausdehnen wird und das Tief verdrängt, unterliegt naturgemäss noch Unsicherheiten.»