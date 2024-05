Gegen den verletzten Rafael Nadal setzte sich Alexander Zverev souverän durch. Bild: keystone

Nadal scheitert in 1. Runde des French Open an Zverev – Sinner wieder in Topform

Auch Sinner wieder in Topform

Nach Carlos Alcaraz meldet auch Jannik Sinner seine Ansprüche auf einen möglichen Titel am French Open deutlich an. Der Sieger des Australian Open, der zuletzt wegen Hüftproblemen pausieren und unter anderem sein Heimturnier in Rom auslassen musste, gewann zum Auftakt in nur etwas über zwei Stunden 6:3, 6:3, 6:4 gegen den Amerikaner Christopher Eubanks (ATP 46). Sinner erreichte in Paris in vier Anläufen nur einmal - beim Debüt im Herbst 2020 - die Viertelfinals. Nun kann er die Nummer 1 werden, wenn Novak Djokovic vor dem Halbfinal verliert oder er mindestens gleich weit kommt wie der Titelverteidiger aus Serbien.

Der König vom Roland Garros scheitert in der 1. Runde

Bei der 19. Teilnahme verliert der Rekordsieger Rafael Nadal erstmals in der 1. Runde des French Open. Der 14-fache Champion unterliegt der Weltnummer 4 Alexander Zverev 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Der nach langer Verletzungspause noch auf Platz 275 der Weltrangliste klassierte und deshalb ungesetzte Rafael Nadal verlor im Stade Roland-Garros erst zum vierten Mal überhaupt eine Partie (einmal musste er vor der 3. Runde aufgeben). Es ist gut möglich, dass dies sein letzter Match in Paris war. (sda)

