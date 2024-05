«Trotz Silber eine goldene Generation» – das sind die Pressestimmen zur Prag-Tragödie

Komplett anders sieht die Gefühlslage natürlich in Tschechien aus. Das Land feiert den ersten WM-Titel seit 13 Jahren und den ersten an einer Heim-WM seit beinahe 40 Jahren. Dementsprechend sieht die Berichterstattung der Medien aus.

«Dass es letztlich «nur» Silber wurde, mag jammerschade sein. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sich die Nati – und damit sind die Spieler genauso gemeint, wie der in den letzten 12 Monaten oft gescholtene Fischer und auch Direktor Lars Weibel – grossen Respekt verdient hat.»

Auch die NZZ sah in Prag ein Schweizer Team, das sich «glänzend wie schon lange nicht mehr» präsentiert habe. Obwohl es eine weitere Finalniederlage gab, sieht die Zeitung vor allem Headcoach Patrick Fischer als Sieger. Sein grösster Verdienst sei, dass er ein Denken implementiert habe, das es erlaube, Grosses zu denken. Mit dem jüngsten Resultat habe er sich das Recht verdient, seine Arbeit bis zur Heim-WM in zwei Jahren fortzusetzen.

«Den Schweizern bleibt am Ende die Silbermedaille. Gewinner sind die Eisgenossen trotzdem. (...) Das Team von Patrick Fischer mag am Ende den ganz grossen Coup nicht geschafft haben, ein grosses Turnier aber haben sie gezeigt. Eines, auf das wir stolz sein dürfen.»

Schon wieder nix. Zum dritten Mal in elf Jahren verliert die Schweizer Eishockey-Nati einen WM-Final. Die Schweizer Medien sind sich einig, dass es dennoch etwas zu feiern gibt. Und in Tschechien herrscht sowieso Ausnahmezustand. Die Pressestimmen aus beiden Ländern.

