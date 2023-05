ÖV-Branche strebt Steigerung der Energieeffizienz um 30 Prozent an

Die ÖV-Branche steckt sich hohe Energiespar-Ziele: So will sie ihre Energieeffizienz bis 2050 um 30 Prozent steigern. Ausserdem will sie bis 2040 komplett CO₂-neutral unterwegs sein, wie der Verein öffentlicher Verkehr (VöV) am Montag vor den Medien bekannt gab.

Die Energieeffizienz soll in allen Bereichen – vom Transport über die Infrastruktur bis zu den Immobilien – erhöht werden, schrieb der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) in einer Mitteilung. «Wir streben eine Steigerung der Energieeffizienz um 30 Prozent an», wird VöV-Präsident Renato Fasciati darin zitiert.

Ausserdem sollen die Akteure des öffentlichen Verkehrs die Produktion von erneuerbarer Energie fördern. Nach 2040 sollen sowohl auf der Schiene wie auch auf der Strasse ausschliesslich umweltfreundliche Antriebstechnologien eingesetzt werden.

Und ab 2040 will die gesamte ÖV-Branche ihren Energiebedarf durch erneuerbare Energiequellen decken. Die Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs seien entschlossen, diese Ziele zu erreichen und dafür gut positioniert, hiess es. (sda)