Resultat «nicht bindend» – die schlechtesten Abstimmungsverlierer der letzten 30 Jahre

Die SVP um Christoph Blocher bodigte den EWR fast im Alleingang. Am Abend des 6. Dezember packte Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz (FDP) die rhetorische Rute aus: «Ein herrliches Eigentor», schleuderte er dem Volk entgegen . Der damalige Volkswirtschaftsminister sprach von einem «schwarzen Sonntag» für die Wirtschaft, die Jugend und die Arbeitsplätze.

Einer der grössten helvetischen Politkrimis trug sich am Samichlaustag des Jahres 1992 zu: 50.3 Prozent der Bürgerinnen und Bürger lehnten den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ab, den Bundesrat und Wirtschaftsverbände und fast sämtliche Parteien so sehr angestrebt hatten.

Ergo: Noch einmal abstimmen, bis das gewünschte Resultat vorliegt. So weit kam es nicht. Das Parlament setzte die Initiative in einer derartigen Light-Version um, dass die Bilateralen Bestand hielten und die Rasa-Initiative zurückgezogen wurde.

Übrigens: Wenn das Volk «richtig »liegt, kann Ronja Jansen auch anders. An die Adresse von Mass-Voll twitterte sie: «Das Dilemma bei undemokratischen Behauptungen: Ignorieren oder ihnen Legitimität geben, indem wir darauf eingehen?»

Auch die Grünen sägen nach der Niederlage an den demokratischen Spielregeln und kündigen flugs einen Vorstoss an: Bloss ein qualifiziertes Ständemehr von zwei Dritteln soll künftig ein Volksmehr aushebeln können.

Eine Mehrheit des Volkes stimmte vor einem Jahr der Konzernverantwortungsinitiative zu. Doch die Mehrheit der Kantone lehnte sie ab – das Anliegen scheiterte am Ständemehr. Juso-Präsidentin Ronja Jansen mochte das nicht wirklich akzeptieren. Sie schlug vor, das Ständemehr kurzerhand auf dem «Müllhaufen der Geschichte» zu entsorgen .

Die Juso will das Ständemehr auf dem Müllhaufen der Geschichte entsorgen

Gasser erzielte (31.9 Prozent Ja-Stimmen) ein besseres Resultat als seinerzeit die SVP bei der Volkswahl des Bundesrats. Seine Reaktion fiel aber wenig souverän aus. In einem Statement liess er verlauten, «dass wir die Abstimmung noch einmal wiederholen». Er monierte, das Volk habe nicht genügend Zeit gehabt, sich mit der Frage der Gewaltenteilung und der Unabhängigkeit der Richter auseinanderzusetzen.

Adrian Gasser will die Justiz-Initiative wiederholen lassen

Für die umstrittene Zertifikatspflicht liefert das Covid-Gesetz die Basis. 62 Prozent hiessen selbiges am Sonntag gut. Bloss die Kantone Appenzell Innerrhoden und Schwyz verwarfen es.

Am vergangenen Sonntag schlug indes nicht die Stunde der Schönschminker. Vielmehr entpuppte sich ein Teil der Unterlegenen als schlechte Verlierer. Ein Novum ist das nicht. Ein Rückblick auf fünf der schlechtesten Abstimmungsverlierer der letzten 30 Jahre – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Dass Abstimmungsverlierer Niederlagen in Achtungserfolge umdeuten? Geschenkt. «Auch bei der Fair-Food-Initiative kommen wir auf fast 40 Prozent», sagte die damalige Grünen-Präsidentin Regula Rytz im September 2018. Mit der Initiative habe man schon vor der Abstimmung viele Ziele erreicht. «Die Zustimmung ist klar höher ausgefallen als der Wähleranteil», gab SVP-Nationalrat Marcel Dettling zu Protokoll, nachdem das Volk im September 2020 die Begrenzungsinitiative mit einem Nein-Anteil von 61.7 Prozent verworfen hatte. Kurzum: Enttäuschungen schönschminken gehört zum politischen Tagesgeschäft wie die Schutzmaske zur Coronapandemie.

Das Ja zur Pflegeinitiative wurde am Sonntag in Bern mit Champagner begossen. Drei Pflegefachfrauen erzählen, was die Abstimmung für sie bedeutet.

Historisch, grossartig, ein wichtiger Entscheid: Begleitet von klingenden Champagnergläsern fliegen Begriffe des Lobes durch das Berner Lokal «Grosse Schanze». Am Abstimmungssonntag haben sich dort die Unterstützerinnen und Unterstützer der Pflegeinitiative versammelt. Die meisten von ihnen arbeiten selbst im Pflegeberuf. Für sie ist das Resultat besonders bedeutend, wie drei Pflegefachfrauen erzählen.