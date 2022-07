Das nächste Gewitter kommt – Fluss Emme flutete Restaurant

Das nächste Gewitter kommt. Meteo News kündigt Gewitter zwischen dem Wallis und dem Jura an sowie dem Berner Oberland ostwärts Richtung Zentralschweiz.

Alertswiss warnt vor möglichen Überschwemmungen oder gar Flutwellen im Gebiet der Emme zwischen Langnau i.E. und Utzendstorf. Verlassen sie das betroffene Gebiet sofort, gehen sie nicht in das betroffene Gebiet», gab Alertswiss als Verhaltensempfehlung ab. Die Emme ist bekannt dafür, dass sie bei Gewitter rasch anschwellen kann. Um etwa 21 Uhr gaben die Behörden Entwarnung für die Gebiete entlang der Emme im Kanton Bern. Eine gute Stunde später gab es auch Entwarnung für den Solothurner Teil der Emme.

Am Montagabend berichteten dann die Berner Tamedia-Zeitungen auf ihren Online-Seiten von einer Überschwemmung im Oberlauf der Emme bei Kemmeribodenbad. Dort drang Wasser in das beliebte Hotel-Restaurant ein, wie Leserbilder zeigten. Die Hotel-Leitung schrieb auf dem Internet, ein «katastrophales Unwetter» habe das Gebäude «komplett geflutet». Der Betrieb sei bis auf Weiteres geschlossen.

Auf der Internetseite des Kantons Bern, welche die Abflüsse von Gewässern aufzeichnet, war das rasante Anschwellen der Emme gut zu sehen: Bei der Messstelle Emmenmatt in der Nähe von Langnau führte der Fluss am Montag kurz vor sechs Uhr abends nur wenige Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Dann stieg der Abfluss plötzlich auf über 240 Kubikmeter, um dann innert Kürze wieder auf 40 zu sinken. Dieses rasante Anschwellen der Emme ist in der Region seit Langem bekannt. Schon der Schriftsteller Jeremias Gotthelf beschrieb im 19. Jahrhundert diesen sogenannten «Anschutz», wie das rasante Anschwellen des Flusses bei Gewittern heisst.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen sei niemand verletzt worden, teilte das Regierungsstatthalteramt Emmental am späten Abend mit. Personen im Hotel Kemmeribodenbad sowie die Bewohnerinnen und Bewohner des Hofes Schwand hätten sich im ersten Stock in Sicherheit bringen können. Gäste und Mitarbeitende konnten demnach das Kemmeribodenbad unversehrt verlassen. Die Aufräumarbeiten seien im Gang, hiess es weiter. Über die Höhe der Sachschäden lasse sich noch keine Aussage machen.

Die Unwetter führten bereits zu zahlreichen Schadensmeldungen: Zwischen Brienz BE und Oberried BE entgleiste am Montagnachmittag ein Zug der Zentralbahn. Dieser war mit einem Baum kollidiert, der während eines heftigen Gewitters auf die Gleise gestürzt war. Verletzt wurde niemand. Und Wegen eines Murgangs am rechten Brienzerseeufer bleibt auch die Kantonsstrasse zwischen Ringgenberg und Brienz bis auf Weiteres gesperrt, wie die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern am Montagabend mitteilte. Um die Zu- und Wegfahrt von und nach Brienz zu gewährleisten, sei die A8 offen.

Mehr zum Thema: 29 Video Heftige Gewitter ziehen über die Schweiz – orkanartige Böen in den Bergen

(yam, mit Material der sda)