Stau vor dem Gotthard: 11 Kilometer Stau und einiges an Zeitverlust



bild: screenshot/webcam

Ferienandrang vor dem Gotthard: Bereits 11 Kilometer Stau

Mit Beginn der zweiten Ferienbeginn-Welle in der Schweiz ist es am frühen Samstagmorgen am Gotthard zu einem grösseren Stau gekommen. Zwischen Erstfeld und Göschenen stauten sich die Fahrzeuge auf 11 Kilometern.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 11 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 50 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) July 17, 2021

Der Zeitverlust betrug eine Stunde und 50 Minuten, wie der TCS auf Twitter meldete. (sda)

Update folgt...

