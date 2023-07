Suche nach Schweizer Alpinisten am Monte Rosa erfolglos abgebrochen

Die Suche nach zwei Schweizer Bergsteigern, die seit einer Woche am Monte-Rosa-Massiv vermisst wurden, ist am Freitag abgebrochen worden. Das Gebiet war mehrere Tage lang überflogen worden, doch von den beiden Männern fehlte jede Spur. An der Suche beteiligt waren mehrere Rettungskräfte aus Italien und der Schweiz.

Luftbild vom Monte Rosa. Bild: Shutterstock

Die beiden Männer sollten am Freitag vergangener Woche auf piemontesischer Seite eine Hütte auf gut 4500 Metern erreichen, kamen aber nicht an.

Zuletzt wurden sie am Freitagmorgen auf der Aostatal-Seite des Monta-Rosa-Massivs auf gut 3600 Metern gesehen, nachdem sie einen Kamm bestiegen und die Nacht in der Hütte verbracht hatten. Seitdem hatte man nichts mehr von ihnen gehört. Die Retter suchten sowohl auf der italienischen als auch auf der Schweizer Seite des Monte-Rosa-Massivs. (saw/sda/ans)