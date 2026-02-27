Aargauer Regierung lehnt generelles Kopftuchverbot an Schulen ab

Der Aargauer Regierungsrat hat sich gegen ein pauschales Verbot von Kopftüchern und anderen religiösen Symbolen an den Volksschulen ausgesprochen. Parlamentsmitglieder von FDP, EDU, Mitte-Partei und SVP forderten ein Verbot. Der Regierungsrat will das Thema prüfen.

Die Aargauer Regierung will kein generelles Kopftuchverbot. Bild: www.imago-images.de

Rechtliche Hürden, verfassungsrechtliche Bedenken und die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgericht sind der Hauptgrund für die Ablehnung eines generellen Verbots. Dies geht aus der am Freitag veröffentlichten Stellungnahme des Regierungsrats hervor.

Ein flächendeckendes kantonales Kopftuchverbot für Schülerinnen wäre gemäss bisheriger Praxis mit hoher Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig, hält der Regierungsrat fest. Es stelle einen schwerwiegenden Eingriff in die Glaubens- und Gewissensfreiheit dar.

Das Bundesgericht habe bereits 2015 in einem Leitentscheid klargestellt, dass öffentliche Interessen wie die staatliche Neutralität, die Integrationsfunktion der Schule oder die Gleichstellung von Frau und Mann nicht ausreichten, um ein solches Verbot zu rechtfertigen. (dab/sda)