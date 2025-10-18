recht sonnig
Kopftuch ist in der Öffentlickeit ok, aber nicht an Schulen

Lehrerin mit Kopftuch in einer deutschen Schule gestelltes Foto. Im sogenannten Kopftuchurteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 24. September 2003 gaben die obersten Richter vor zehn Jahren der musl ...
Die Auseinandersetzung um Lehrerinnen und Lehrer mit muslimischem Hintergrund ist nicht neu.Bild: www.imago-images.de
Kopftuch ist in der Öffentlichkeit okay, aber nicht an Schulen

Die Schulleitung von Eschenbach hat nach Druck von Eltern den Vertag mit einer konvertierten Muslimin annulliert, die ein Kopftuch trägt.
18.10.2025, 08:0918.10.2025, 08:10
Hugo Stamm
Hugo Stamm

Sie ist Lehrerin, Muslimin und Trägerin eines Khimar. Das ist ein besonderes Kopftuch, das eng am Gesicht anliegt und auch Hals und Schultern bedeckt. Den Khimar trägt sie konsequent in der Öffentlichkeit.

Das ist nichts Aussergewöhnliches und voll ok. Dass sie mit diesem Symbol für ihren muslimischen Glauben auch vor der Klasse stehen will, sorgte in Eschenbach SG für Aufregung und eine politische Diskussion.

Kein Problem, sagen manche, wir kennen in der Schweiz die Religionsfreiheit und das Selbstbestimmungsrecht. Geht gar nicht, erklären andere. Die Lehrerin ist eine radikale Muslimin mit einer Mission, die ihre religiöse Überzeugung direkt oder indirekt ins Klassenzimmer trägt.

Zum Islam konvertiert

Die junge Frau, die ursprünglich aus Bayern stammt, konvertierte 2021 als Mittelschülerin vom katholischen Glauben zum Islam und trägt seither das Kopftuch. Ihren Namen verrät sie aus verständlichen Gründen nicht.

Die junge Frau kam in die Schweiz und erwarb an der pädagogischen Schule St. Gallen das Lehrerinnenpatent. Als sie ihre Stelle in Eschenbach antreten wollte, protestierten manche Eltern. Medien berichteten über den Fall, was den Druck auf die Schulleitung erhöhte. Schliesslich knickte sie ein und annullierte den Vertrag.

Die Muslimin hielt sich anfänglich bedeckt, doch diese Woche sprach sie mit dem «Tages-Anzeiger» und legte ihre Sicht der Ereignisse dar. Dabei bekräftigte sie ihren Entscheid, am Tragen des Kopftuches festzuhalten. Sie trage den Khimar freiwillig und voller Stolz, weil es im Koran so festgehalten sei, erklärte sie.

Wer dem Tragen des Khimars eine solch grosse religiöse Bedeutung beimisst, ist sehr wahrscheinlich fundamentalistisch unterwegs.

Das bedeute nicht, dass sie deshalb ein reaktionäres Weltbild vertrete. «Was ich trage, ist Privatsache», sagte sie. Für den Khimar habe sie sich aus praktischen Gründen entschieden, erklärte sie dem Tages-Anzeiger. So entfalle das Rumfummeln an den Haaren. Na ja.

«Viele glauben mir nicht, wenn ich das sage: Aber der Khimar gibt mir Freiheit.» Das Kopftuch sei Privatsache und ein Akt der Selbstbestimmung, eben eine private Sache.

Das halte sie aber nicht davon ab, als Lehrerin die Vielfalt einer Gesellschaft aufzuzeigen. Dazu gehörten auch Homosexualität und queere Themen. Sie bestätigte gleichzeitig, dass man sich als Lehrperson immer auch ein Stück weit selber einbringe.

Die Auseinandersetzung um Lehrerinnen und Lehrer mit muslimischem Hintergrund ist nicht neu. Bei religiös moderaten Lehrpersonen ist das kein Problem, bei strenggläubigen schon.

Bundesgericht entscheidet, dass Schulen ein religionsfreier Raum sind

Das Bundesgericht fällte bereits 1997 ein Urteil. Es entschied gegen eine Lehrerin mit Kopftuch und wies darauf hin, dass Schulen ein religionsfreier Raum bleiben müssen. Die meisten Kantone kennen keine klaren Regeln. Allerdings haben Bern und Schwyz das Kopftuch in den Schulen verboten. Im St. Galler Kantonsrat unterstützten kürzlich Politikerinnen und Politiker von rechts bis links eine Motion, die das Tragen eines Kopftuches verbieten will.

Mein Kommentar: Verfechter des Kopftuches in Schulen führen in erster Linie die Religionsfreiheit an, die unter allen Umständen gewahrt werden müsse. Das gleiche Recht gilt aber auch für Schülerinnen und Schüler. Der Staat muss unter dem Gesichtspunkt der religiösen Neutralität sicherstellen, dass die Kinder und Jugendlichen nicht religiös beeinflusst werden.

Die islamische Lehrerin betont zwar, dass sie ihren Glauben nicht ins Schulzimmer tragen will. Ihr Verhalten und ihre Haltung lassen aber handfeste Zweifel an ihren Aussagen aufkommen.

Wer dem Tragen des Khimars eine solch grosse religiöse Bedeutung beimisst, ist sehr wahrscheinlich fundamentalistisch unterwegs. Der Glaube prägt ihr Bewusstsein, was den Missionswunsch verstärkt.

Persönliche Haltung färbt auf Schüler ab

Der Koran bestimmt ihr Weltbild, das man nicht an der Garderobe abgeben kann, sondern mit ins Schulzimmer trägt. Die Haltung dominiert die Persönlichkeit, die mehr oder weniger direkt auf die Schülerinnen und Schüler abfärbt. Ausserdem sind Konvertiten meist besonders radikal.

Wäre ihr der Beruf als Lehrerin sehr wichtig, hätte sie sich wenigstens zum Kompromiss durchringen können, ein gewöhnliches Kopftuch zu tragen. Doch sie nimmt lieber in Kauf, ihre berufliche Karriere aufs Spiel zu setzen, als auf ein Stück Tuch zu verzichten.

Kopftuch ist ein religiöses Symbol

Für Restriktionen in gewissen Fällen spricht auch, dass ein Kopftuch und erst recht ein Khimar ein religiöses Symbol sind. Solche haben in Schulzimmern nichts zu suchen wie das Kruzifix.

Die Lehrerin tut auch der grossen Mehrheit der moderaten Muslime keinen Gefallen. Mit ihrem Verhalten bedient sie die Vorurteile jener Leute, die islamophob sind und den Islam als existentielle Gefahr für die Schweiz sehen.

Hugo Stamm
Glaube, Gott oder Gesundbeter – nichts ist ihm heilig: Religions-Blogger und Sekten-Kenner Hugo Stamm befasst sich seit den Siebzigerjahren mit neureligiösen Bewegungen, Sekten, Esoterik, Okkultismus und Scharlatanerie. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und berät Betroffene.
Mit seinem Blog bedient Hugo Stamm seit Jahren eine treue Leserschaft mit seinen kritischen Gedanken zu Religion und Seelenfängerei.

Du kannst Hugo Stamm auf Facebook folgen und seinen Podcast findest du auf YouTube.
infobox image
Bild: zvg
Themen
Islamwissenschaftler über Antisemitismus 2.0
1 / 12
Islamwissenschaftler über Antisemitismus 2.0
Pro-palästinensische Kundgebungen entsprechen dem Kalkül der Hamas und fördern einen Antisemitismus 2.0, wie ein renommierter Schweizer Islamwissenschaftler gegenüber SRF erklärt.
quelle: keystone / monirul alam
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
14 Kommentare
avatar
Rivka
18.10.2025 08:41registriert April 2021
Da bin ich voll und ganz bei Ihnen, Herr Stamm. Ein Kopftuch hat in der Schule, weder bei Lehrerinnen noch Schülerinnen' nichts verloren. Denn eines ist sicher:

'Kopftuch ist ein religiöses Symbol'!

Der Islam bietet Frauen manches an, aber Freiheit gehört bestimmt nicht dazu! Und das sage ich als Muslimin. Daher sollen Personen, die keine Ahnung vom Islam haben, bitte aufhören ihre Erwartungshaltung und Sichtweise auf diese Religion zu projizieren.
231
avatar
Urs der Bär
18.10.2025 08:49registriert Oktober 2022
Das 1997 vom Bundesgericht gefällte Urteil ist klar und umzusetzen;
„Es entschied gegen eine Lehrerin mit Kopftuch und wies darauf hin, dass Schulen ein religionsfreier Raum bleiben müssen.“

Der Khimar ist ein religiöses Symbol.
221
avatar
Snowy
18.10.2025 08:52registriert April 2016
Nein, es ist auch ausserhalb der Schule nicht „okay“, ein minderjähriges Mädchen in ein Kopftuch zu zwingen.

Bricht mir jedes Mal fast das Herz wenn ich ein verhülltes Mädchen sehe – und es wurde in den letzten Jahren sprunghaft mehr.
265
14
